Det ble helbom og en skuffende 55. plass for Tiril Eckhoff på verdenscupsprinten i Holmenkollen. 27-åringen er klar for renn både i helgen og neste helgs avslutning av verdenscupen i Tjumen, men erkjenner at det blir godt å bli ferdig med sesongen.

– Det blir veldig deilig. Jeg er veldig motivert for å gå her (i Holmenkollen) til helgen også, og jeg håper å få gå. Jeg tar ett skirenn av gangen, så får vi ta evalueringen etter det, sier hun til TV 2.

Skiskytterjentenes langrennstrener Steinar Mundal kommer til å gi seg etter sesongen. Også skytetrener Stian Eckhoff vurderer sin egen fremtid, skriver NRK.

Tiril Eckhoff håper Skiskytterforbundet får samlet et godt apparat før neste sesong, men er usikker på om hun ønsker å ha med storebroren videre.

– Både og. Nå er jeg glad i Stian, og andre ganger er jeg ikke så glad i Stian. Jeg bryr meg jo om familien, sier Eckhoff muntert etter målgang.

– Kan det være sunt for deg med et skifte?

– Jeg tror alle har godt av et skifte i blant. Vi får se. Jeg trenger ikke å evaluere nå.

– Men han tar den? Han blir ikke sur?

– Jeg håper ikke det. Vi kan diskutere og vi er åpne med hverandre. Noe er rått, noe er ikke så rått. Det er ikke alltid så rått med en bror som trener.

Stian Eckhoff mener han ikke har vært treneren til lillesøsteren.

– Det har vært klarert de siste to årene at hun ikke har benyttet meg som trener. Hun har blant andre brukt Joar Himle som skytetrener og Siegfried Mazet, og i tillegg trent på egenhånd. Så historien er at jeg ikke er treneren til Tiril. Tiril har et opplegg på siden av de andre eliteløperne. Den rollen er ganske avklart, sier han til TV 2.

Ingrid Landmark Tandrevold ble beste norske på sprinten i Holmenkollen med 23. plass. Marte Olsbu endte på 41. plass, mens Synnøve Solemdal ble nummer 48 etter to bom. Anastasia Kuzmina fra Slovakia gikk til topps.

– Det var en ordentlig nedtur. Det var ordentlig dårlig på skytingen, og det er klart at en så kjedelig dag i Kollen svir. Men vi skal virkelig brette opp ermene på stafetten, mener Stian Eckhoff.