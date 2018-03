Bare åtte medlemmer stemte mot forslaget fra Arbeiderpartiet, SV, Sp og Kystpartiet om å forkaste avtalen om å opprette et storfylke på størrelse med Irland fra 2020 år.

Avtalen ivaretar ikke Finnmarks krav til en balansert løsning i fordeling av ledelse og arbeidsplasser mellom Finnmark og Troms, heter det i vedtaket.

Det ble også et overveldende flertall for at det skal gjennomføres en folkeavstemning i Finnmark før 17. mai i år, der finnmarkingene skal svare ja eller nei til å slå Finnmark sammen med Troms.

Også Frp i Finnmark og representanter fra Høyre stemte for en folkeavstemning, selv om partiene sentralt har stemt for sammenslåingen i Stortinget.

Bare fire medlemmer stemte mot.

Stoppes

Finnmark fylkesting krever i vedtaket i dag at sammenslåingsprossessen stoppes inntil resultatet av folkeavstemningen er klart.

Frp i Finnmark mener Stortinget må respektere resultatet av en folkeavstemning, og avlyse sammenslåingen hvis det blir et nei.

– Vi som er valgt inn må lytte til de som har stemt på oss. Våre partier har sagt ja, men vi kan ikke stille oss bak et forslag hvis de som har valgt oss synes det er for dårlig, sier Johnny Olaussen i Frps gruppe i fylkestinget.

Frps lokalpolitiker trosset også sin egen gruppeleder Claus Jørstad, som ikke var tilstede på fylkestinget, og som har kalt forslaget om en folkeavstemningen populistisk.

– Det er beklagelig at gruppeleder Claus Jørstad har sagt at folkeavstemning er populistisk. Vi tar befolkningen på alvor, og vil gjøre det beste for velgerne, sier Olaussen.

Senterpartiet i Troms og Finnmark har hele veien vært imot tvangssammenslåing, og partiet la først fram et eget forslag om å avholde folkeavstemning i alle 19 kommunene i Finnmark innen utgangen av mai 2018, men forslaget med samordnet med forslagene fra Ap og SV.

– Vi samer har dårlig erfaring med tvang. Det er på tide at regjeringen begynner å lytte til folket. Jeg ber en bønn til KrF om at vi ikke skal tvangsgiftes, sier Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Mot tvang

Også Inga Berit Sara (Ap) advarte sterkt mot tvangssammenslåing.

– Vi samer er vant til å bli pålagt tvang. Når vi hører ordet tvang, blir vi hissige. Det er ikke veien å gå.

KrF, Venstre, Høyre og Frp er heller ikke fornøyd med Gardermo-avtalen, og la frem et felles forslag med krav at det må sitte like mange medlemmer i fellesnemda fra Finnmark og Troms. I Gardermo-avtalen får Finnmark 17 mens Troms får 19 medlemmer i fellesnemda, som skal forberede sammenslåingen mellom Finnmark og Troms fra 1. januar 2020.

– Respektløst

Fylkesleder Jo Inge Hesjevik i Høyre ba fylkestingspolitikerne respektere at han stemte mot forslaget om at det skal gjennomføres en folkeavstemning,, og at sammenslåingen skal stanses inntil resultatet er klart.

– Det som gjør at jeg ikke kan støtte det er at det blir respektløst overfor vårt nabofylke Troms og overfor Stortinget. Vi har kommet kortest i Norge med sammenslåingsprosessen. De andre er godt i gang. Et signal om å stoppe og trenere prosessen er ikke Finnmark tjent med, sier Hesjedal.

Sammenslåingen av de to nordligste fylkene er vedtatt i Stortinget to ganger, men det er sterke protester mot dette i begge fylker.

Tidligere justisminister og nåværende fylkesmann i Hedmark og Oppland, Knut Stortberget, meglet mellom fylkene, men avtalen som ble undertegnet på Gardermoen 15. februar i år ble altså forkastet i dag.