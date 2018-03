Etter å ha fått kritikk fra en samlet opposisjon i over en time etter unnskyldningen på Stortinget, måtte Sylvi Listhaug opp på talerstolen to ganger for å gi en uforbeholden unnskyldning.

Etterpå møtte Listhaug pressen i Vandrehallen på Stortinget, der hun ikke ønsket å svare på noen spørsmål, men kun kom med en uttalelse.

– Jeg har nå gitt en uforbeholden unnskyldning i stortingssalen. Nå er min jobb videre å sørge for at vi kan trygge landet enda bedre og bygge ut beredskapen. Denne regjeringen og Fremskrittspartiet har satt igang byggingen av et beredskapssenter, vi har styrket beredskapstroppen, vi har styrket Politiets sikkerhetstjeneste, fulgt opp veldig mange av de punktene som vi så sviktet 22. juli. Så det blir et viktig arbeid for meg, og det er egentlig det jeg har å si, sa Listhaug før hun gikk.

– Vil være varsom med å legge ut sånne typer utspill

Hun ønsket ikke å svare på hvorfor hun ga flere unnskyldninger til Stortinget torsdag, eller andre spørsmål fra de oppmøtte journalistene.

– Jeg mener at jeg nå flere ganger har gitt en uforbeholden unnskyldning. Det handler også om teksten, og jeg vil selvfølgelig ikke nøre oppunder holdninger som det som er beskrevet her. Derfor vil jeg si unnskyld, hvis det er tilfellet, og det er det. Så jeg vil være varsom med å legge ut sånne typer utspill på min Facebook-side fremover, selvfølgelig, og bidra til en ryddig debatt, sa Listhaug under sin tredje runde på talerstolen.

Unnskyldte overfor de som følte seg såret

Tidligere torsdag gikk hun på talerstolen og sa at det ikke var meningen å koble det kontroversielle Facebook-innlegget til den grusomme massakren på Utøya. I tillegg hevdet hun at hun ikke hadde til hensikt å såre noen, men at hun ønsket debatt om forslaget.

– Jeg vil unnskylde overfor de som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken, avsluttet Listhaug første gang hun gikk på talerstolen.

Etter å ha fått kraftig kritikk i over én time fra en samlet opposisjon, måtte Sylvi Listhaug igjen opp på talerstolen to ganger, får å gi en uforbeholden unnskyldning.

Ap vurderer likevel mistillitsforslag

I vandrehallen etter debatten sa Ap-leder Jonas Gahr Støre også at de nå likevel vil vurdere et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug, etter å ha hørt den første unnskyldningen fra Listhaug.

I går ble det kjent at et flertall på Stortinget vil gå inn får et såkalt «daddelvedtak», som er den sterkeste formen for kritikk man kan gi til en statsråd, uten å uttrykke mistillit.

– Jeg er nærmere å kunne si at vi vil støtte et slikt forslag, enn jeg var før jeg hørte dette i dag, men jeg vil diskutere det med stortingsgruppen, sa Støre.

– Jeg er nærmere å kunne si at jeg ikke har tillit til denne statsråden, gjentok Støre.