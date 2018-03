AUF-leder Mani Hussaini er ikke fornøyd med Sylvi Listhaugs unnskyldning torsdag.

– For det første er det utrolig at hun må tvinges til å komme med en unnskyldning. Det er også bekymringsfullt at hun ikke ser hva 22. juli handlet om, at det var et angrep på politikken. Regjeringen ser ikke ut til å forstå at det er et hat der ute, særlig rettet mot Arbeiderpartiet, som det må tas tak i, sier Hussaini.

– Unnskyld

Torsdag gikk Sylvi Listhaug på talerstolen i Stortinget og beklaget utspillet fra en uke tilbake, som har vakt voldsomme reaksjoner.

Det var fredag for en uke siden at Listhaug delte et bilde på Facebook av flere soldater med tildekkede ansiktet og teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

– Min tanke med innlegget var kun å diskutere forslaget som er til behandling i Stortinget nå, sa Listhaug fra Stortingets talerstol.

– Det var aldri i mine tanker at dette kunne kobles til den grusomme massakren som var på Utøya. Som rammet så mange uskyldige mennesker, og demokratiet, fortsatte Listhaug.

– Må samle landet

I vandrehallen etter debatten der Listhaug beklaget, sa Støre også at de nå likevel vil vurdere et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug.

Onsdag ble det kjent at et flertall på Stortinget vil gå inn får et såkalt «daddelvedtak», som er den sterkeste formen for kritikk man kan gi til en statsråd, uten å uttrykke mistillit.

– Jeg er nærmere å kunne si at vi vil støtte et slikt forslag, enn jeg var før jeg hørte unnskyldningen, men jeg vil diskutere det med stortingsgruppen, sa Støre, som reagerte på ta Listhaug beklaget reaksjonene utspillene hennes hadde fått, men ikke selve utspillene.

Dette la også Hussaini merke til.

– Enten står hun for dette budskapet eller ikke. En Utøya-overlevende sa det så passende; det er som å slå noen i magen og beklage at det gjorde vondt, sier han.

Hussaini håper bunnivået i den norske offentlige debatten nå er nådd.

– Regjeringen skal samle landet. Jeg håper dette er siste gang vi ser et bunnivå i norsk offentlig debatt der det blir nøret opp under dette hatet, sier han.

– Pinlig

Hussaini synes Listhaugs opptreden på talerstolen var pinlig.

– De verste unnskyldningene er de der du ikke mener det, sier han, og understreker at det også er en skam at det tok seks dager før hun beklaget.

Han sier han har snakket med mange Utøya-overlevende og etterlatte, som har hatt tunge dager.

– Mange er opprørt og urolige, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk like etter unnskyldningen til angrep på Listhaugs fra talerstolen.

– Jeg mener det er folkeskikk å ta imot en unnskyldning, og jeg gjør det. Men dette holder ikke. Statsråden vitner ikke om å ha forstått hva dette handler om. Hun sier at «kommunikasjonen har rammet», «filmen har pisket opp stemninger». Og hun kan ikke fatte at folk reagerer sånn, sa Støre.

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, fremmet tidligere torsdag et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug, og han ba om at forslaget behandles 20. mars i Stortinget. Det er ikke klart hvor mange som vil støtte dette forslaget.