En mann i 30-årene er i en tingrett i Nord-Norge dømt til fengsel i 90 dager for å ha brukt en annens identitet da hans sendte meldinger med seksuelt innhold til flere jenter.

I tillegg er mannen dømt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd gjennom meldingene, og noen av jentene var under den seksuelle lavalder da de mottok meldingene.

I flere av meldingene tilbyr mannen store pengesummer for seksuell omgang med de fornærmede. Meldingene ble sendt i en periode fra høsten 2015 til juli 2016.

I retten tilsto mannen å ha sendt meldinger til én av de fornærmede i saken, men nektet straffskyld for de andre meldingene.

Hevdet navnevalg var tilfeldig

Han forklarte at han valgte et tilfeldig navn på Snapchat for fordi han ikke ønsket å bruke sitt eget navn, og det er det samme brukernavnet som har sendt meldinger til de fire fornærmede i saken. De fire bor også i samme by som tiltalte, og det gjør også en mann med samme navn som tiltalte brukte på Snapchat.

En av kvinnene forklarte i retten at hun sjekket brukernavnet opp mot Facebook, og fant ut at kjæresten hennes hadde en onkel som het det samme som brukernavnet. De viste onkelen meldingene, og ifølge kvinnen ble han da helt fra seg og knust.

Denne mannen forklarte seg også i retten, og fortalte at det gikk svært hardt inn på ham. Han fikk betydelig problemer med å gå på jobb og i butikken, og at han var redd for å miste jobben. Det gikk også rykter om at han sendte meldinger til yngre jenter av seksuell karakter, og at det var en belastning også for familien hans.

Tiltalte hevdet at han ikke var klar over at det var en person som het det samme som hans brukernavn på Snapchat, men dette fester ikke retten lit til. Under bevisførselen i retten kom det frem at tiltalte i alle fall før jul 2015 visste at det var en person på Facebook som het det samme som brukernavnet hans, uten at han stoppet å bruke det av den grunn.

Tilbød 400.000 kroner for sex

Han innrømmet kun å ha sendt meldinger til én av de fire fornærmede, selv om det er samme bruker som har sendt til alle de fire. At andre enn tiltalte skulle skrevet tilsvarende meldinger fra samme brukernavn til jentene, mener retten er usannsynlig.

Det er også samme type innhold i meldingene til de forskjellige jentene, nemlig at han tilbyr betaling, fra godt over 100.000 kroner og helt opp til 400.000 kroner, for seksuell omgang med jentene, ifølge dommen.

Mannen er tidligere straffedømt for blant seksuell omgang med barn under 16 år. I denne saken ble han dømt til fengsel i 90 dager.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med mannens forsvarer, men har foreløpig ikke fått svar på henvendelsen.