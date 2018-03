Heidi Weng legger ikke skjul på at OL ble en nedtur.

En åttendeplass og vraket til stafetten ble beholdningen.

Weng mener at hun burde ha skaffet seg mental hjelp før sesongens høydepunkt, OL i Sør-Korea.

– Det har vært tungt

Men hun vil ikke gå nærmere inn på hva som plaget henne.

– Nei, det gidder jeg ikke snakke om, sier Weng til TV2.

– Du hadde tanker i hodet som du ikke ønsket å ha?

– Ja, det kan du gjerne si, jeg brukte energi på feil ting, innrømmer hun.

– Så verdens beste langrennsløper ( leder verdenscupen) er sårbar?

– Ja, det har vært tungt. Og jeg har tatt litt avstand til sosiale medier og medier generelt, sier Weng.

– Hvorfor det?

– Det trenger jeg ikke si, svarer Weng.

Heidi Weng leder verdenscupen 153 poeng foran Ingvild Flugstad Østberg og 260 poeng foran Jessica Diggins på tredjeplass.

I Falun er det en mini-tour med sprint fristil fredag, 10 kilometer klassisk fellesstart på lørdag og 10 kilometer jaktstart, fristil, søndag.

– Helt rått hvis jeg vinner

Det skal deles ut 50 poeng for hver etappe og 200 poeng til sammenlagtvinneren.

– Det skal deles ut mange poeng her i Falun så jeg føler meg ikke trygg. Skulle jeg klare å vinne verdenscupen sammenlagt så ville det være helt rått slik denne sesongen har utviklet seg. Jeg følte at jeg kom litt til hektene i Lahti etter OL, men så ble jeg syk og merket det godt under sprinten i Drammen og det var kanskje ikke så smart å gå tremil i Kollen, forklarer Weng.

Hovedkonkurrenten tror det blir vanskelig å snyte Weng for sammenlagtseieren.

– Jeg skal selvsagt prøve det jeg kan, men jeg ser det som umulig å hente inn de poengene som Heidi leder med - selv om formen hennes har vært litt varierende i det siste, sier Ingvild Flugstad Østberg.