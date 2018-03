Denne våren er Eirik Søfteland (29) tilbake på TV-skjermen, i TV 2s nye program Århundrets stemme, hvor han konkurrerer mot ni andre artister i å synge kjente sanger fra de siste hundre årene.

​– Jeg har det veldig gøy. Et konsept hvor man går gjennom musikkhistorien og får velge de feteste låtene fra de siste hundre årene, er perfekt for meg, sier Eirik til TV 2, da vi møter han et par dager før lørdagens direktesending.

– Også liker jeg meg godt på TV, sier han og ler.

TV-erfaring

Dette er Eiriks fjerde talentshow på TV: Rockeren fra Os ble først kjent for det norske folk da han tok en andreplass i Idol i 2013. Så gikk han helt til topps i Skal vi danse samme år, og i 2015 deltok han i Stjernekamp på NRK.

Han forteller at han tar med seg mye erfaring fra de tidligere programmene inn i Århundrets stemme.

– Jeg har lært masse de siste årene og vokst som både artist og person. Nå gjør jeg ting med en annen selvtillit. Jeg er kanskje mer vant med et slikt konsept enn mange av de andre deltakerne, sier han.

– Det er også utfordrende mentalt når man får mye fokus, er på TV og kan stemmes ut. Det er aspekter som kan påvirke deg, men når jeg har vært med på det før, så forholder jeg meg til det på en annen måte, legger han til.

Favorittstempel

Det er altså kanskje ikke helt uventet at Eirik har blitt utpekt som storfavoritten i Århundrets stemme.

Han fikk flest stemmer av TV-seerne i premiereprogrammet, ble kåret til bettingfavoritt av ​Coolbet før oppstart, og hans opptredener er blant de mest sette på TV2.no.

– Jeg forholder meg veldig rolig til favorittstemplet. Det er veldig kjekt å bli trukket frem som favoritt, men det viktigste er at jeg koser meg hver uke. Jeg velger låter som jeg er glad i og har lyst til å vise fram, sier han.

Selv tror han at dette er forklaringen på favorittstempelet:

– Jeg føler at jeg passer inn i dette konseptet, siden jeg er så glad i musikkhistorie. Da kan jeg gjøre mange ulike stilarter med overbevisning, fordi jeg elsker det så mye, sier Eirik.

Konkurranseaspektet kjenner han ikke så mye på, forteller han.

– Vi har allerede blitt en sammensveiset gjeng som støtter hverandre. Som et konkurransemenneske går jeg alltid for seier, men mitt første mål er å komme til 70-tallet, sier han, og legger til at det er dette tiåret som ligger hans hjerte nærmest.

Byttet artistnavn

De siste to årene har ikke Eirik vært like mye å se på TV-skjermen. Men det betyr ikke at han har ligget på latsiden.

Han har spilt konserter rundt om i hele landet, og han har jobbet med sitt debutalbum «Atlas» som er klart for å slippes til våren.

Selv om det er fem år siden han var med i Idol, så er det først nå debutalbumet kommer. ​Og denne gangen er det under et nytt artistnavn: Sipher.

– Det er fortsatt mitt soloprosjekt, men nå er det med et band, og vi har skiftet navn til Sipher. Det er litt enklere å lage kule ting rundt et navn som Sipher, enn Eirik Søfteland, også vil vi prøve å nå et publikum lenger sør i Europa, sier han.

IDOL-STJERNE: Eirik tok en andreplass i Idol i 2013. Her er han fotografert på scenen under finalen i Oslo spektrum. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Har utsatt albumet

Bandet består av kompiser som han har jobbet sammen med i mange år. Allerede i 2014 begynte han å skrive låter til albumet.

– Det har tatt veldig lang tid, og det er fordi jeg har gjort alt selv og betalt hele albumet selv. Det er dyrt å lage album, sier han.

Debutalbumet har blitt utsatt flere ganger. Planen var egentlig å gi det ut da han deltok i Stjernekamp for to og et halvt år siden, men det ble satt på vent, siden han ikke følte at låtene var helt klare.

Så planla han å gi det ut helt selv, men det ble skrinlagt da han innså at det ble for mye jobb.

– Albumet ble pitchet inn til en del plateselskap, men ingen var interessert. Musikken er jo ikke rett fram pop eller rock, men litt mer nisje, sier Eirik, som vil beskrive musikken som melodisk rock og progressiv rock.

PÅ NRK: Eirik deltok i Stjernekamp i 2015. Allerede da var han i gang med å skrive musikk til debutalbumet, som lanseres snart. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Platekontrakt

Så kom Apollon Records, som er et lite plateselskap i Bergen. Kontrakten med dem ble signert tidligere i år, og nå gjenstår kun siste finpuss før albumet skal lanseres. Første singel, også kalt «Atlas», ble sluppet for noen uker siden.

Eirik er derimot fortsatt sin egen sjef, og han gjør både managerjobben og bookingjobben selv.

– Jeg synes det er veldig greit, siden da har jeg kontroll. Jeg lever hundre prosent av musikken, så da har jeg tid til å ta de telefonene og skrive de kontraktene, sier han.

Han innrømmer at det er god timing at albumet slippes samtidig som han er aktuell med Århundrets stemme.

– Man blir aktuell på en annen måte når man er med på et slikt TV-program, og det er positivt når jeg skal slippe et album. Man får mer jobb av å være aktuell, og det er fint for musikere som trenger jobb for å overleve. Men det er helt tilfeldig at det klaffer så fint, sier han.​

Vil ikke gjøre reality-TV

Eirik forteller at han derimot har takket nei til ulike tilbud om å være med i realityprogram.

– Jeg har sagt nei til «Firestjerners middag» flere ganger, fordi jeg er ikke spesielt flink til å lage mat, og det er ikke noe for meg å sitte å skravle rundt et bord. Det er sikkert koselig og godt betalt, men det er ikke noe for meg, sier han.

– Så du drømmer ikke om å være med i «Farmen kjendis» eller «71 grader nord kjendis»?

– Nei. Det er ikke spill og sånt som er viktig for meg, det er å spille musikk og være musiker. Jeg vil gjøre ting som utfordrer meg og hvor jeg får vist frem hvem jeg er. Det er perfekt for meg å være med i et musikkprogram som i Århundrets stemme, mens i Farmen skal du gå og spa møkk. Jeg ser ikke helt hva jeg skal få ut av det, annet enn en kjekk opplevelse, sier han.​

TILBAKE TIL 80-TALLET: På lørdag skal Eirik finne fram 80-tallstjernen i Århundrets stemme. Foto: Marit Grøtte/TV 2

Kjøpt hus

Denne lørdagen er det 80-tallet som er tema i Århundrets stemme, og Eirik skal synge «Livin' on a Prayer» av Bon Jovi.

I salen kommer samboeren Mia Helene Lindborg (26) til å sitte. De to har vært kjærester siden Idol-tiden for fem år siden, og nylig kjøpte de seg nytt hus sammen i Os utenfor Bergen.

– Jeg pendler i helgene nå, men det går fint. Kjæresten min kommer til Oslo og ser på hele tiden. Jeg føler at vi gjør dette sammen. Hun er så kul og støtter meg hele veien. Hun er en heiagjeng i seg selv, sier han.

– Jeg spør henne ofte om låtvalg, og hun er med i hele prosessen. Det er fint å ha noen som du kan snakke med om alt. Hun har vært med som støttespiller gjennom et par TV-program, så hun vet hva det går i. Vi har det veldig fint sammen, sier han om samboeren, som jobber som lærer. ​​

SAMBOERE: Her er Eirik og kjæresten Mia Helene Lindborg fotografert sammen under en Skal vi danse-sending i 2014. Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures

Det er TV-seerne som skal stemme frem en vinner av Århundrets stemme etter ti uker.

Forrige uke var Nosizwe Baqwa (35) den første deltakeren som måtte forlate programmet.

