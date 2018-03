– Nå har jeg det egentlig ganske fint, sier trønderen og smiler.

TV 2 møter Thomas Løseth idet han akkurat har inntatt morgenkaffen på Grand Hotel i Oslo. Forrige fredag ga 30-åringen ut debutlåta, «Talk to Me», og om få timer sitter han på et fly til Stavanger for å opptre på P4s Vinterlyd-konsert.

30-åringen innrømmer at det lå mye følelser i å endelig gi ut en egen låt.

– Jeg kjente på en merkelig følelse. Jeg gru-gledet meg veldig, men da er det veldig hyggelig å få så gode tilbakemeldinger, bedyrer Løseth.

– Toillat

Mye har skjedd siden han vant The Voice i desember.

Finalekvelden var det en veldig ydmyk og sjokkert herremann som tok i mot hederen fra publikum.

– Dette er så toillat, utbrøt Thomas rett etter at det ble klart at han hadde vunnet.

Det synes han fortsatt.

– Vi sto jo der og gapte hele gjengen, ler 30-åringen, og sikter til døtrene Alexandra (4) og Angelica (7) og resten av familien som var i salen og heiet ham frem.

Gikk på autopilot

Det er først nå han har hatt mulighet til å virkelig se tilbake på det hele.

– Under The Voice gikk alt på autopilot, så det var veldig lett å glemme hverdagen. Det ble virkelig en WOW-opplevelse å kunne tenke tilbake på det som hadde vært en veldig heftig men fin høst, forklarer han.

Seieren i The Voice betød mye for musikeren. At han gikk helt til topps i en sangkonkurranse, motbeviste alle de vanskelige tankene han hadde hatt i starten av 2016.

Takker kameraten

Da var han nemlig fast bestemt på å legge musikken på hylla. Hadde det ikke vært for kameraten Jan Egil Ludvigsen, ville Thomas aldri stått på The Voice-scenen – i hvert fall ikke spilt inn egne låter i studio.

– At han nektet meg å legge opp er jeg veldig glad for. Jeg hadde nok hatt en veldig annerledes hverdag i dag om jeg ga opp musikken for ett år siden, medgir artisten.

– Hvor tror du at du hadde vært da?

– Det aner jeg ikke! Hele kroppen min er jo musikk, så om jeg skulle gitt meg... Nei, det er jeg like nysgjerrig på selv, sier han og humrer.

Travel vår

Fremover er timeplanen full, og det passer 30-åringen ypperlig.

– Man sier ofte at det er mye jobb å være artist, men for meg ikke dette jobbing – jeg koser jo meg hele tiden, sier han entusiastisk og legger til:

– Jeg kan ikke klage på noe som helst. Dette har vært drømmen min siden jeg var liten guttunge og jeg føler meg veldig privilegert som får ha dette som jobb.

Akkurat nå er det Vinterlyd-turné som står i fokus, men han har også planer om å gi ut enda en låt før sommeren.

Kryptisk på kjærlighetsfronten

Ja, også skal han flytte fra Trøndelag til Oslo. Blant annet for å komme nærmere døtrene, som flyttet til Elverum i høst.

– Flytteprosessen har ikke kommet så langt ennå, men jeg håper å være på plass i Oslo innen to måneder.

Da TV 2 møtte Thomas sist, var 30-åringen – til tross for SMS-frierier under The Voice – singel i påvente av å møte den rette. Nå hinter han såvidt om at det er kjærlighet i luften.

– Hvordan går det med kjærligheten?

– Den går bra den! Men nå er jeg jo mye i Trondheim om dagen, og siden jeg skal flytte til Oslo, får vi se an hvordan ting blir.

– Det var et veldig kryptisk svar...

– Ja, veldig, avslutter 30-åringen med et lurt smil.