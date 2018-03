Se hendelsen i Sportsnyhetene øverst!

Det fikk stor oppmerksomhet at ballgutten ble dyttet over reklameskiltet av Sjakhtar-spiller Facundo Ferreyra, som var frustrert over at gutten somlet med å gi ham ballen.

Hendelsen førte til håndgemeng mellom lagenes spillere, og i øyeblikkets hete ble det delt ut flere slag. Det endte med at Ferreira fikk gult kort, og onsdag beklaget han sin oppførsel gjennom Sjakhtars Twitter-konto.

Roma vant kampen 1-0 og gikk til kvartfinale i mesterligaen på bortemålsregelen.

UEFA sier at disiplinærsaken mot Roma bunner i brudd på reglene for etisk oppførsel for alle som er tilknyttet klubbene.

Roma må også svare for tilskuernes bruk av pyroteknikk. Saken skal behandles i slutten av mai.

