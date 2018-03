Se 1. semifinale mellom Storhamar og Frisk Asker på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo fra kl. 18.50.



Han pakker bagen i en fart og haster ut fra trening med en brødskive i hånden. Semifinalelivet er hektisk, spesielt når man jobber ved siden av.

Cato Cocozza er lærer ved NTG U i Bærum - og stortrives.



– Jeg har virkelig drømmejobben. Det er ikke mange arbeidsgivere som hadde lagt forholdene til rette som de har gjort, sier han.



Etter en formiddagsøkt med laget i Askerhallen rekker han akkurat hockeytimen med elevene på Hoslebanen.



– Fra et image med snusleppe, løse tenner og spillere som ikke kan prate for seg, tar de fleste spillerne jeg kjenner utdannelse og gjør ting ved siden av og har en plan B å falle tilbake på. Det tror jeg er veldig viktig, sier Cocozza som også understreker at han er opptatt av at hockeyspillere skal oppfattes mer seriøse.





Fokuset på noe annet i en hverdag hvor det prates mye hockey er viktig. Nå venter tøffe semifinaler mot Storhamar. Seriemesterne fra Hamar er favoritter, men skal få kjørt seg mot et heltent Asker-lag.



TV 2s hockeyekspert, Bjørn Erevik, mener Cocozza blir en viktig brikke.

– Han har levert veldig, veldig bra. Sett opp mot antall kamper han har spilt er vel dette poengmessig den beste sesongen han har hatt, sier Erevik.



Og Cocozza har tro på avansement til NM-finalen.



– De er favoritter, men vi liker å slå nedenfra. Skal vi ta den «bøtta» må vi jo slå Storhamar uansett. De fleste holder med en underdog, sier Cocozza og får støtte av lagkamerat Anders Bastiansen:



– Det blir tøft og vi gleder oss. Disse kampene passer oss egentlig veldig bra, sier han.



Hvorfor det?

– Fordi vi kan slå nedenfra. Vi har alt å vinne.



For Cocozza henger et NM-trofe høyt. Han har spilt for blant andre Vålerenga, Sparta og Frisk Asker, som alle har vunnet «bøtta», men han har hatt en lei tendens til å forlate klubbene like før de kaprer trofeet.

Han forlot Frisk Asker første gang i før 07/08 sesongen hvor de vant serien.

Så forlot han Vålerenga til fordel for Sparta før 08/09 sesongen hvor Oslo-laget kapret «bøtta». Han dro tilbake til Vålerenga sesongen da sarpingene tok «the double». Nå skal det sies at han har tatt to NM-sølv og noen seriemesterskap med Vålerenga, men statistikken henger likevel ved han.



– Det er en uheldig statistikk, det er det. Den kommer til å henge ved meg lenge den. Kanskje jeg nå skal få endret på den.



Du må ikke dra videre for at Frisk Asker skal ta «bøtta» da?



– Kanskje jeg skulle byttet klubb? Hjelpe de litt, smiler han.



Kontrakten til Cocozza går ut etter sesongen men han har et håp om at NTG kan legge til rette slik at han kan kombinere lærerjobben og hockeyen en liten stund til.



Uteøkta på hockeybanen er over. Nå skal han inn for å ha samfunnsfag med elevene. Dagene går unna, kanskje litt vel fort noen ganger.



– Han kommer alltid for seint på en eller annen merkelig måte. Vi må ofte ringe han for å høre hvor han er, ler Anders Bastiansen.



– Han mistet jo lagbildet også. Hvis du ser litt nøye på det er han klippet inn, sier han.



Og Cocozza innrømmer at tiden av og til går litt for fort.



– Det er sant det. Jeg har nok flest bøter av alle på laget for forsentkomming. Sånn er det i en hektisk hverdag. Men det er ikke første gang jeg misset lagbildet. Det skjedde i Vålerenga også. Da måtte jeg lage pølser til hele laget. Nå betaler jeg bare bøtene, sier Cocozza.



