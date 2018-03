Når nye Audi e-tron kommer til Norge mot slutten av året, er den en svært etterlengtet nyhet for mange.

Rundt 4.000 nordmenn har nemlig allerede betalt depositum på 20.000 kroner for det som blir Audis første elbil.

e-tron er en SUV og går rett i konkurransen mot Teslas Model S og X – samt nye Jaguar I-Pace som slår Audien med noen måneder. Den kommer nemlig til sommeren.

Så langt har hverken importøren eller kundene visst noe om prisen på bilen, men nå har vi fått den første antydningen.

God tilgang på biler

Audi-konsernet i Tyskland går nemlig i dag ut med det de kaller en prisindikasjon på e-tron. Den er på 80.000 Euro, i Tyskland. Denne prisen inkluderer 19 prosent moms, noe det nå er elbil-fritak for i det norske markedet.

Med dagens Euro-kurs tilsvarer dette 765.000 kroner. Nå vi trekker fra tysk moms, er vi nede på litt over 600.000 kroner. Det er i så fall en svært gunstig startpris på bilen. Med det legger e-tron seg også nært I-Pace. Den har nemlig startpris i Norge på 599.000 kroner.

– Dette er en prisindikasjon som viser at bilen kanskje er innen rekkevidde for enda flere enn de som i dag har reservert en plass i køen. Vi forventer veldig god tilgang på biler til det norske markedet og vi er klare til å ivareta mange flere enn de som til nå står på reservasjonslisten, sier Elin Sinervo, direktør for Audi i Norge.

Audi starter med SUV når de nå skal satse tungt på elbiler framover.

Avduket i Geneve

Prisen som ble delt av Audi er altså ment som en indikasjon. Derfor kan det komme endringer før det åpnes for bestilling.

– Samtidig er vi trygge på at tallet som ble delt i dag gir en god pekepinn på prisnivået for Audi e-tron, sier Sinervo, i en pressemelding.

Audi avduket nylig en spesialkamuflert prototype av e-tron på bilutstillingen i Genève. Samtidig skal 250 prototyper av bilen nå tilbakelegge mer enn fem millioner kilometer under til dels ekstreme forhold på fire ulike kontinenter, inkludert grundig testing på skandinaviske vinterveier.

500 kilometer rekkevidde

Prototypen av Audi e-tron skal gi en god forsmak på hva kundene har i vente. Bak den lette kamuflasjen skjuler det seg det Audi selv kaller en dynamisk premium-SUV, med god plass til fem mennesker og rikelig med bagasje.

Plassen og komforten i bilen skal ikke stå tilbake for hva man forventer av en Audi i premium-segmentet. På under en halv time kan bilen lades opp for langtur. Audi har tidligere antydet rekkevidde på over 500 kilometer. Quattro-systemet sikrer gode egenskaper i all slags terreng.

e-Tron blir starten på litt av en elbil-offensiv fra Audi. Foto: Scanpix

20 elbiler på vei

Den produksjonsklare utgaven av Audi e-tron kommer altså mot slutten av 2018. Produksjonen av bilen vil skje på Audis karbon-nøytrale anlegg i Brüssel.

I 2020 har Audi tre helelektriske biler i porteføljen, med Audi e-tron først ut. Så følger den produksjonsklare utgaven av SUV-konseptet Audi e-tron Sportback concept og deretter en mer kompakt elbil.

I 2025 har Audi lansert minst 20 elbiler og ladbare hybrid-biler, fordelt på ulike segmenter og konsepter.

Se video av nye Audi e-tron under: