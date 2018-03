Den dramatiske båtulykken skjedde i Borgundfjorden i Ålesund natt til 22. oktober i fjor.

Annbjørg Jarnes hørte et smell og ringte politiet klokken 00.23 for å varsle om det hun mente kunne være en båtulykke.

Brutt tjenesteplikten

Men på operasjonssentralen i Ålesund valgte de ikke å iverksette en redningsaksjon før det kom meldinger om rop om hjelp ved 08.30-tiden søndag morgen. Dette beklaget senere politiet.

Spesialenheten har etterforsket politiet og i dag kom konklusjonen.

– Spesialenheten mener at politibetjenten har brutt sin tjenesteplikt som operatør.

Ifølge etterforskningen til Spesialenheten var det svært hektisk på operasjonssentralen da nødmeldingen fra Jarnes kom. Men operatøren fikk ikke med seg den viktige detaljen fra Jarnes om at hun hørte motorlyd før smellet, og operasjonsleder fikk aldri den informasjonen.

Uoppmerksom

Spesialenheten mener politibetjenten ikke stilte tilstrekkelig med oppfølgingsspørsmål for å forsikre seg om at hun hadde fått med seg all relevant informasjon fra innringer.

Den mistenkte politibetjenten har i avhør ikke kunnet svare på hvorfor hun ikke fikk med seg denne viktige detaljen, men har forklart at det kan ha sammenheng med at hun samtidig lette på kart og at det tok bort oppmerksomheten fra nødsamtalen.

Men bruddet blir ikke sett på som grovt, og ingen blir straffet av Spesialenheten som henlegger saken.

En person er tiltalt for uaktsom drap etter båtulykken.

Ifølge politiet var båtføreren uoppmerksom, manglet lys og kjørte i for stor hastighet. Mannen har erkjent å ha drukket alkohol, men basert på at det tok lang tid før ulykken ble oppdaget er det ikke påvist promille.

– Ut fra vitneforklaringer har vi heller ikke holdepunkt for at båtfører hadde ulovlig høy promille på ulykkestidspunktet, sier Skovly.

Saken oppdateres