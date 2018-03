De fleste av oss har et visst pågangsmot for å mestre det vi ønsker i livet. Men de færreste kan måle seg med Kent Ove Bjerknes (45).

Bjerknes mistet synet i slutten av 30-årene.

Men å trekke seg tilbake og leve et liv på sidelinjen var aldri aktuelt. I dag er han sjef for Mysen Takservice og medeier i intet mindre enn fem firmaer. - Jeg har ofte fått beskjed om at ting ikke går når man er sterkt svaksynt. Da bestemte jeg meg for å klare det, om ikke annet for å bevise at det går an.



Det er den sjeldne sykdommen Senior-Løken syndrom som er skyld i at han mistet synet. Sykdommen angriper nyrer og netthinne, og gjorde at Bjerknes gikk fra svaksynt til helt blind for nesten 7 år siden.

Er sin egen sjef

Bjerknes er i dag medeier og sjef i Mysen Takservice og har 24 ansatte. Faren startet firmaet i 1981 og i dag deler de eieransvaret. Til tross for sin synshemning utfører han de samme oppgavene som de andre ansatte.

Kent Ove Bjerknes klarer uten problem å håndtere den tunge maskinen.

– Jeg kutter og former blekkplater. Blekk til bruk på vinduer og takrenner, forteller Bjerknes.

Han viser hvordan han håndterer maskiner med flere tonns trykk. Og der hvor de fleste seende ville vært bekymret for klemming av fingre er Bjerknes verdens roligste mens han håndterer maskinen.

– Det er vel heller han som passer på oss, sier kollega Robert Korterud.

– Han har holdt på med dette siden han var guttunge, og har aldri klemt fingrene. Det har vi andre, ler han lett.

Det eneste de trenger å være påpasselige med er at riktig farge med blekk ligger i riktig hylle. For å skille fargene får Bjerknes dessverre ikke til.

Familieliv

Som trebarnsfar er Bjerknes en engasjert familiemann, men innrømmer at det også kan by på utfordringer.

– Det blir en del utfordringer, men det viktigste for meg er å delta. Når sønnen min Felix (8) står på ski så skulle jeg selvfølgelig gjerne vært med å stått. Men siden det ikke går, så står jeg heller nederst i bakken med kaffe og kakao.

Han forteller også at barna ofte tegner historiene sine på overarmen hans mens de forteller om dagens opplevelser. Det bidrar til å visualisere det barna forteller om.

Felix selv forteller at han ikke syns det er noe stress at pappa er blind.

– Det er ikke uvant for meg. Jeg tenker ikke så mye over at han er blind. Det er sikkert like gøy å ha en blind pappa som å ha en pappa som ser, sier han selvsikkert.

Han forteller om en episode da pappa skulle besøke skolen sammen med førerhunden Gaga. Mange av barna stilte seg nysgjerrige rundt, og lurte på om Bjerknes var blind.

– Da sa jeg bare «pappa er ikke blind, han ser bare ikke».

Bilmekaniker

Når Bjerknes skal ha en pause fra arbeids-og familielivet er det amerikaner biler som får mest oppmerksomhet.

– Jeg har fagbrev som bilmekaniker, forteller han. Men understreker også at den teknologiske utviklingen innen bilmekaniker-faget gjorde at manglende syn ble en utfordring.

Men i garasjen har han fri tilgang og kan skru på biler så ofte han ønsker.

Favoritten er gamle amerikanere. Foto: Privat

Blindeforbundets kampanje

Både Bjerknes og sønnen Felix er med i Blindeforbundets nye kampanje «Det er viktigere å bli sett enn å se».

Det var kampanjens fokus som gjorde at Bjerknes ønsket å delta.

– Det er absolutt viktigere for meg å bli sett enn å se.

Han understreker at dette gjelder alle mennesker, og en livsfilosofi han prøver å følge både privat og profesjonelt.

– Det er viktig å bli sett. Du skal føle at du er en del av noe. At du er integrert uansett om du har et handikap eller ikke.

Bjerknes forteller at det har vært viktig for ham å integrere det i arbeidslivet. Han prøver å være en god lytter, og oppfatter det ofte hvis noe plager de ansatte.

– Jeg prøver å snakke med dem. Og å spørre om åssen de har det. Det handler om å bli sett. For alle mennesker.