Etter at Manchester United røk hodestups ut av Champions League, har kritikken haglet mot manager José Mourinho.

Engelske aviser hevder nå at Manchester United-ledelsen har fått nok av Mourinhos lederstil, og at portugiseren risikerer sparken ved sesongslutt.

Nå får Mourinho støtte fra uventet hold. Arsene Wenger, som Mourinho ved flere anledninger har kritisert offentlig, uttrykker sin støtte til den hardt pressede United-sjefen.

– Jeg har alltid sympati med de som lider. Jobben til media er å få alle til å lide. Vår jobb som managere er å få minst mulig til å lide, sa Wenger på pressekonferansen før returkampen mot AC Milan, ifølge

– Ønsker engelsk fotball skal gjøre det bra

Wenger synes også det er beklagelig at både Tottenham, Manchester United og Chelsea er ute av Europas gjeveste klubbturnering før moroa virkelig starter. Kun Liverpool og Manchester City representerer Premier League i kvartfinalene.

– Jeg ønsker at engelsk fotball skal gjøre det bra. Men på dette nivået er kravene skyhøye. Og de største nederlagene får vi av å ikke innfri våre egne krav, påpeker Wenger, som selv har fått høre at han fortjener å få sparken i Arsenal ved sesongslutt på grunn av klubbens sviktende resultater denne sesongen.

– Vet du hva en klok mann sa en gang? Du er elsket når du blir født, og du blir elsket når du dør, men i mellomtiden må du være manager, sa en filosofisk Wenger.

Tar ingenting for gitt

Wengers Arsenal slo AC Milan 2-0 i den første kampen mellom lagene i Europaligaen, og har gode muligheter til gå videre i turneringen.

Franskmannen advarer imidlertid på å ta for lett på det i returkampen.

– Vi kan slite, som Manchester United og Tottenham. Fotball er fotball, og av og til må vi akseptere at prestasjonene ikke er på topp. Vi så igjen at for eksempel 0-0 i den første kampen i Europa er et godt resultat, for lagene kan score mål på bortebane, poengterte han.