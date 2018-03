– Han har gravd sin egen grav. Da får man troverdighet, sa advokat Morten Furuholmen i sin prosedyre torsdag.

Han forsvarer den 39 år gamle portugisiske statsborgeren som har erkjent å ha utført bestillingsdrap på en bensinstasjon på Ensjø i Oslo 13. august i 2012.

Både forsvareren og statsadvokaten har betegnet drapet som en ren henrettelse.

Offeret var 31 år gamle Aqeel Shahzad, en kjent person i Oslos kriminelle miljø.

Sier han fikk mye penger

Da leiemorderen begynte å skyte, satt Shahzad og kameraten hans i en bil. De flyktet i hver sin retning: Kameraten kom seg i sikkerhet, mens Shahzad løp inn på Shell-stasjonen.

Leiemorderen fulgte etter. I løpet av de åtte sekundene han var inne på stasjonen, løsnet han minst tre skudd som drepte 31-åringen. To traff brystet, ett traff låret.

Drapet skjedde inne på Shell-stasjonen på Ensjø en mandagskveld i august i 2012. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Bakgrunnen for drapet skal ifølge politiet være en konflikt i det kriminelle miljøet i Oslo. Leiemorderen har selv forklart at han fikk mellom 40 og 50 tusen euro for å utføre jobben.

Det utgjør mellom 380.000 og 475.000 norske kroner.

Det er imidlertid trukket fra en sum som 39-åringen skal ha hatt i narkotikagjeld, men det er uklart hvor stor gjelden var.

Ifølge drapsmannens forsvarer, er han kun tidligere straffedømt for en vinningsforbrytelse som omfatter biltyveri.

Aktor i Ensjø-saken, statsadvokat Kristin Røhne. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

Påstand om 12 års fengsel

I tillegg til den angivelige leiemorderen, er tre andre menn tiltalt: En 31 år gammel mann regnes som bestilleren og arkitekten bak drapet. Han er godt kjent i det kriminelle miljøet.

To andre menn i 30-årene er tiltalt for å ha medvirket til drapet.

De siste to månedene har rettssaken pågått i Oslo tingrett. Denne uka kom aktor, statsadvokat Kristin Røhne, med sine påstander om straff i saken:

* Hun ber om 12 års fengsel for leiemorderen som har erkjent at han utførte drapet på Aqeel Shahzad. Påtalemyndigheten mener at han også skal straffes for drapsforsøk mot Shahzads kamerat.

* Hun ber om 19 års fengsel for 31-åringen som skal være hovedmannen bak bestillingen av drapet.

​* Det bes om fengsel i hengholdsvis 14 og 17 år for de to som er tiltalt for medvirkning til drapet.

Har hjulpet politiet

Lenge sto politiet på bar bakke i etterforskningen. To år etter drapet, i 2014, ble den 39 år gamle leiemorderen pågrepet i Nederland og utlevert til Norge.

Utgangspunktet for drapshandlingen er 21 års fengsel, opplyser aktor Røhne til TV 2. Grunnen til at hun krever 12 års fengsel for leiemorderen, er at han har kommet med viktige bidrag i etterforskningen.

– Han har gitt forklaringer som fører til at han selv vil bli dømt i saken. Selv om vi hadde klart å identifisere ham, ville vi kanskje ikke klart å plassere ham på Ensjø den kvelden, sier Røhne.

En annen grunn til å gi strafferabatt er at han har snakket de andre tiltalte inn i saken og på den måten styrket bevisene mot dem, ifølge aktor.

Bakgrunnen for drapet skal ha vært en opprivende konflikt i et kriminelt miljø i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

– Dette er et miljø som det har vist seg å være vanskelig å etterforske fordi få vil snakke med politiet. Det har ofte endt med at man man «rydder opp» selv.

Røhne sier at 39-åringen fra Portugal har følt på en redsel. Årsaken er at han har tatt livet av en mann som tilhørte et kriminelt miljø og fordi han har snakket andre inn i saken.

– Vi mener at dette kan sende et viktig signal overfor denne typen miljøer. Dette er en svært alvorlig sak, men samtidig skal det gi tydelige utslag når man bistår på denne måten, sier Røhne.

Kan være ute om fire år

Forsvareren til 39-åringen, Morten Furuholmen, mener at hans klient bør få enda lavere straff. Han mener portugiseren kun skal dømmes for drap – ikke for drapsforsøk mot kameraten til avdøde Aqeel Shahzad.

– Jeg er ikke overrasket over nivået som aktor har lagt seg på. Mye av tiltalen bygger på min klients opplysninger. I tillegg må man ta i betraktning at han har sittet tre og syv måneder i varetekt.

Advokat Morten Furuholmen forsvarer den 39 år gamle portugiseren som har erkjent at han utførte drapet for en pengesum. Foto: NTB Scanpix

– Hvis vi får medhold av retten og tiltalepunktet om drapsforsøk bortfaller, mener jeg at straffen skal ytterligere ned fra 12 til 10 års fengsel, sier Furuholmen.

Hvis leiemorderen dømmes til 12 års fengsel, slik aktor vil, kan han snart være en fri mann. Han vil få fradrag for de snart fire årene han har sittet i varetekt, i tillegg er det vanlig at man slipper ut når to tredeler av soningen er unnagjort.

Dermed kan han være ute igjen om fire år.

Elden krever frifinnelse

John Christian Elden forsvarer 31-åringen som politiet mener bestilte drapet og som risikerer 19 års fengsel om retten tar aktors påstand til følge.

– Vi mener at han skal frifinnes. Å bygge saken på forklaringene til skytteren i saken blir feil, sier Elden.

John Christian Elden forsvarer mannen som påtalemyndigheten mener at bestilte og betalte for drapet på Aqeel Shahzad. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Aktor begrunner den strenge påstanden slik:

– Vi mener at det er han som har posisjonen og økonomien til å iverksette drapet. Uten han, ville det ikke blitt gjennomført et drap – i hvert fall ikke på denne måten, sier aktor Røhne.

Påtalemyndigheten mener at han har sittet i kulissene og trukket i trådene forut for drapet. Da ugjerningen skjedde, befant 31-åringen seg utenlands.

Forsvarer Elden er kritisk til politiet og påtalemyndigheten.

– Jeg reagerer på at man i avhør lover en kraftig straffereduksjon. Da er det grunn til å stille spørsmål ved hvor trygg denne utpekingen er, sier han.