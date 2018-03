Daniel Erdal (32) var kanskje brun, men han var ikke særlig blid, da han for to uker siden gikk ut av Brun og Blid i Åsane i Bergen.

Da hadde han vært innesperret i det stengte lokalet i over 45 minutter, og dét uten strøm på mobilen.

– Det er jo typisk, det, at når man sovner i solariumet og noen stenger lokalet uten å sjekke om det er folk der, så ryker strømmen på mobilen også, sier han lattermildt til TV 2.

Etter å endelig ha kommet seg ut, skrev han et innlegg på solkjedens Facebook-side som nå spres på nett.

Stengt ølsalg ble til tur i solariumet

Vedlagt i innlegget er en video Daniel filmet før mobilen gikk tom for strøm.

I videoen ser man det mørklagte lokalet - til den majestetiske introen til «Løvenes konge»-sangen «Circle of Life».

SOLKONGEN: Daniel Erdal har skrevet Facebook-innlegget som spres på nett. Foto: Privat

«På denne ufordragelig kalde onsdagen hadde jeg tenkt å unne meg to kalde Hansa til Tottenham-kampen i kveld. Jeg stod i køen på Kiwi 19:55 med en grandis og to iskalde bjørnunger i hånden. Men før jeg får lagt varene på båndet så går strømmen i hele Åsane. Når casioen viser 20:02 er strømmen tilbake. Damen i kassen ser på meg og rister på hodet så flasset hagler på kasseapparatet. Hun sier at ølsalget er stengt», starter han innlegget.

Videre forteller han at han bestemte seg for å varme kroppen med litt solarium i stedet.

«Jeg sleper meg bortover parkeringsplassen med sibirvind i trynet mens det knaker i mopedbarten. Neste stopp: Brun&Blid. Da jeg kommer inn i lokalet deres er det som å velte ut av sydenflyet midt i fellesferien. Det er så deilig at jeg går ut og inn døren en gang til. 190 grader deiser i trynet på deg. Som når du sulten og utålmodig stikker nebbet inn i steikeovnen for å sjekke om grandisen er ferdig», fortsetter han.

Slått ut av varmen

Daniel legger seg i solariumet - og sovner.

«Jeg skulle deige meg i 18 min. Sånn at jeg rakk Tottenham-kampen. Men jeg har tydeligvis blitt slått ut av varmen. Fått narkolepsi eller solstikk. Når jeg våkner er klokken 21:10. Og jeg er pinnestiv. Alt er mørkt rundt meg» .

Daniel sier at han velter seg ut av «pornogrillen» , som han kaller solariet, og at han ikke ser noe som helst.

– Jeg klarte såvidt å lyse med mobilen og ta på meg buksen. Jeg tok den på meg feil vei. Ute i lokalet var det ikke en kjeft å se. Jeg lurte på om jeg var med i 'skjult kamera' eller noe slikt, sier han til TV 2.

«Alt er låst. Butikken er stengt. Alle er gått hjem. Følte meg som Kevin i «Home Alone» da hele familien hadde beinet av gårde», skriver han.

Daniel forsøker å komme seg ut gjennom begge inngangsdørene til lokalet, men uten hell. Først etter å ha ventet i 45 minutter, hører han at noen rykker i en av dørene. Det er en vekter som skal sjekke at døra er låst.

«Vi ser på hverandre. Ingen sier noe. Har han ikke sett noen med en grandis og buksene feil vei før? Ikke at dere i Brun&Blid kan noe for denne helvetes kulden og strømbruddet. Men hva gjør vi? Kan jo ikke stenge folk inne».

Brun og Blid beklager på det sterkeste

Etter at Daniel la ut innlegget, har Brun og Blid svart ham at de er lei seg for det inntrufne.

«Kjære Daniel. Det var litt av en dag. Alt dette når du bare skulle ha litt D-vitamin og sol på kroppen i sprengkulden. Til og med vi klarte ikke å garantere sol når strømmen gikk i Åsane, men selvsagt skulle du fått kommet ut!», skriver de, og legger til at de forstår at dette var kjedelig for ham.

– De har gitt meg et gavekort på tusen kroner, og har beklaget så mye. Det var forsåvidt en morsom opplevelse for min del, men det kunne nok ha blitt opplevd som skremmende for andre. Lærdommen her er vel at man må sjekke om lokalet er tomt før man stenger det, sier Daniel til TV 2.

– Kommer du til å legge deg i «pornogrillen» igjen?

– Åh, jaaa da. Jeg har allerede tatt sol, jeg, og blitt såpass brun at jeg sikkert på skifte plass. Ingen skade skjedd her i gården, avslutter han.