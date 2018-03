Tidligere i år lanserte Volvo sin nye XC40 i det norske markedet. Med denne modellen går de også inn i en helt ny klasse.

XC40 er en kompakt SUV, et godt hakk under XC60. Denne bilklassen vokser hurtig, dermed blir også XC40 en svært viktig bil for Volvo i årene framover. De kan ikke akkurat klage på starten den har fått heller. Tidligere denne måneden ble XC40 nemlig kåret til Årets bil i Europa, det er faktisk første gang en Volvo har gått helt til topps i denne kåringen.

Startprisen synker

Da de første utgavene av XC40 kom, var det nok endel som reagerte på prisene. Volvo startet nemlig med to modeller som hadde prislapp på henholdsvis 532.000 og 575.000 kroner. Med det la XC40 seg et godt stykke over mange av konkurrentene i pris.

Men når fase én av lanseringen nå er over, fyller Volvo på med en god del flere modeller. Og startprisen synker kraftig. Rimeligste XC40 er nå priset til såvidt over 400.000 kroner, nærmere bestemt 403.000.

Da får du D3-motor, som i praksis betyr 2-liters dieselmotor på 150 hestekrefter. Utstyrsnivået heter passende nok Base og bilen har forhjulstrekk.

Særegent design, der særlig knekken på bakre siderute skiller seg ut fra mengden.

Kjøper bensin

Hvis du heller ønsker firehjulstrekk, starter prisen på 442.000 kroner, med samme motor og utstyrsnivå.

Bensinmotor ville vært lite aktuelt for en bil i denne klassen for bare noen år siden, nå har dette endret seg. Minste bensinmotor i XC40 heter T4 og er en 2-liter på 190 hestekrefter. I Base-utgave koster den 489.000 kroner, da med forhjulstrekk og automatgir. Bensin og 4x4? Da må du opp i 519.000 kroner.

Vi nordmenn kjøper generelt velutstyrte biler, det gjelder særlig premiummerkene. Det betyr også at mange XC40-kjøpere nok kommer til å bruke en god del mer penger på bilene sine. Vil du ha T4-motor, 4x4 og utstyrsnivå Inscription, starter prisen på 566.000 kroner. Her er det nok også smart å ta høyde for at det vil komme endel ekstrautstyr på toppen.

Ladbar hybrid

Til høsten starter Volvo forresten produksjonen av den ladbare utgaven av XC40. Den får betegnelsen T5 Twin Engine.

XC40 blir Volvos aller første modell med denne drivlinjen. Den vil bestå av en helt nyutviklet 3-sylindret bensinmotor på 1,5 liter.

Denne skal naturligvis samarbeide med en elmotor. Og det som er helt nytt i denne sammenheng er at bensin- og elmotoren smeltes sammen til én enhet, i motsetning til dagens T8-drivlinje hvor motorene er adskilt.

Innvendig kjenner vi igjen mye fra de øvrige Volvo-modellene.

Ikke 4x4?

Det betyr altså at begge motorene blir plassert foran. Bonusen er plassbesparelse, og at det trolig ikke vil gå utover kapasiteten i bagasjerommet. Men løsningen ved å plassere begge motorene ved fremakslingen innebærer også et stort minus for mange.

XC40 T5 Twin Engine vil sannsynligvis IKKE bli tilgjengelig med firehjulstrekk, eller AWD som Volvo kaller det.

I stedet snakker vi om det som blir Volvo-historiens første ladbare hybrid med trekk kun på forhjulene.

