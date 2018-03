Tromsø bekrefter overgangen torsdag. Overgangssummen er ikke bekreftet. Vålerenga opplyser at Berntsen har skrevet under på en avtale ut 2020.

– Det føles bra å være her. Tromsø er spennende og en veldig bra mulighet for meg, sier Berntsen til klubbens nettsider.

Tromsø fikk en fryktelig start på sesongen med 1-4-tap borte mot nyopprykkede Start, og TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etterlyste nysigneringer av TIL.

– Nå er det slik at vi er enig med Vålerenga om en klubbavtale og den er konfidensiell. Det ligger i kortene at vi har fått til en god ordning, for vi hadde ikke hatt råd til å betale en stor overgangssum, sportssjef Svein-Morten Johansen.

Til tross for å være bare 24 år, har han spilt innom klubbene Bodø/Glimt, Rosenborg, Djurgården og Vålerenga. Midtbanespilleren kom tilbake til norsk fotball og Vålerenga i fjor, men har slitt med å ta Oslo-klubben med storm.

– Jeg har opplevd mye og håper nå å bidra med noe positivt og krige for klubben. Og så ser jeg frem til å få spille under Simo Valakari. Det jeg har sett og hørt er bare positivt. Den måten han ville spille på er en av hovedgrunnene til at jeg ville hit, sier Daniel Berntsen.