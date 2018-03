Torsdag morgen opplyste Statoil at de ønsker å endre navn til Equinor.

Navnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium», og «nor», forklarte selskapet i en pressemelding.

Ifølge Statoil-sjef Eldar Sætre startet diskusjonen om et navneskifte i konsernledelsen i fjor høst.

– I slutten av januar informerte vi Olje- og energidepartementet om prosessen, og jeg er glad for at regjeringen har gitt sin støtte til vårt styres enstemmige forslag, sa Sætre på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Veterinær bytter navn

Men «Equi» referer til mer enn bare «likhet». På latin betyr ordet «hest», og navnet Equinor er allerede i bruk i Norge.

I januar ble selskapet «Equinor AS» registrert i Brønnøysundregistrene, og Christine Siljedal Arnesen er oppført som styreleder og daglig leder. Siljedal Arnesen er veterinær, og hun har fordypet seg på nettopp hest, ifølge selskapets egen nettside.

Ifølge Norid, som vedlikeholder den sentrale databasen for alle norske domenenavn, ble domenet «equinor.no» registrert av veterinærens selskap den 9. mars i år.

– Vi bytter snart navn til Equina og vil da bli å finne på Equina.no, skriver Siljedal Arnesen på nettsiden.

En lignende melding er lagt ut på selskapets Facebook-side.

Prosess

Statoil bekrefter at de har vært i kontakt med veterinæren.

– Vi har hatt en prosess med henne. Nå er alle domener med dette navnet i vår besittelse, sa Sætre torsdag.

Statoil sier de ønsker ikke å si hva de har betalt for navnet.

Mens veterinærens selskap ble opprettet i januar, ble to nye selskaper «Equinor AS» og «Equinor Energi AS» registrert i Brønnøysundregistrene i begynnelsen av februar, trolig på oppdrag fra Statoil – Norges største selskap målt i omsetning.

Christine Siljedal Arnesen har tidligere også vært med i reality-programmet Jakten på Kjærligheten på TV 2. Den gang var hun veterinærstudent.

TV 2 har ikke lykkes i å oppnå kontakt med Siljedal Arnesen torsdag.

Equinor er forøvrig også navnet på en salve for hester, og er registrert som varemerke i EU.

Statoil bytter navn til Equinor. pic.twitter.com/pPwJDFf0E5 — John Erik Riley (@monografi) March 15, 2018

Humor

På Twitter er det mange som gjør narr av det nye navnet.

– Statoil velger et navn som gjør at de høres ut som et norsk firma for hesteimport, skriver Twitter-bruker Katie Martin.

– At Statoil endrer navn til Equinor er gull for komedier. Takk for et god latter på morgenkvisten, skriver reuters-journalist Joachim Dagenborg.

Official @calgarystampede mascot Harry the Horse shakes hands (hooves?) with Statoil Canada president. #TBT pic.twitter.com/sQJoqzDIV0 — Statoil NorthAmerica (@StatoilNorthA) June 18, 2015

Statoil i Nord-Amerika har på sin Twitter-konto lagt ut gammelt bilde av Canada-sjefen som hilser på et menneske med hestemaske.

Forventer ikke «kjærlighet ved første blikk»

Forslaget til nytt navn vil bli lagt frem for Statoils generalforsamling den 15. mai.

– Med tilslutning vil vi fra da hete Equinor, sa Sætre på pressekonferansen torsdag.

– Og først deretter vil vi gjøre de mange endringene som et navnebytte krever, alt fra nye skilt på bygninger, plattformer, nye domener og e-postadresser, la han til.

Statoil-sjefen ber folk om å gi det nye navnet litt tid.

– Det tar tid å bli vant til et nytt navn. Det vet alle som har gitt navn til et barn eller som har skiftet navn når de har giftet seg. Sånn er det. Jeg forventer ikke at Equinor skal bli kjærlighet ved første blikk hos alle, sa Sætre.

A moment of silence for all the orcs, elves, and men of Gondor slain on the plains of #Equinor



(sounds like a place that might happen...) — Aaron Schwartzbaum (@aaron_schwa) March 15, 2018