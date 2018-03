Se Lionel Messi herje med Chelsea i Sportsnyhetene i videovinduet øverst!

Lionel Messi var den store forskjellen for Barcelona over to kamper mot Chelsea. Med 1-1-utligningen på Stamford Bridge ga han Barcelona et godt utgangspunkt, før han scoret to og satte opp det siste i 3-0-seieren over londonerne på Camp Nou.

– Jeg må hylle innsatsen til spillerne mine, og jeg er stolt over at de ga alt, men Messi var forskjellen, sier Chelsea-manager Antonio Conte, ifølge The Guardian.

Conte omfavnet Messi etter kampslutt.

– Når du har muligheten til å komme med et stort kompliment til Messi, så er det riktig å hylle en super, super, super toppspiller. Han er i stand til å score 60 mål hver eneste sesong. Vi snakker om en ekstraordinær spiller, den beste i verden, fortsetter Chelsea-sjefen.

Messi brukte bare to minutter på å sette inn 1-0 for Barcelona, og samme mann samme opp Ousmane Dembélé senere i første omgang, før han i andre omgang fjernet all Chelsea-håp da han selv scoret kveldens tredje.

– Han er en spiller som kan endre sluttresultatet for ethvert lag. Han kommer garantert til å avslutte karrieren i Barcelona. Mange lag kan bare håpe på å ha ham i laget, men det er ikke mulig. Det er en fin historie med Barcelona og Messi, sier Antonio Conte, og fortsetter:

– Den type spilleren er født bare hvert 50. år. Det er en og samme spiller som har denne kapasiteten, evnen og ferdighetene. Han er fantastisk.

Barcelona-trener Ernesto Valverde var også full av lovord for Messi.

– Vi fortjente å gå videre for vi leverte to gode kamper, både i dag, men også i London. Jeg er ekstremt fornøyd med at vi har gått videre til kvartfinalen. Jeg har brukt opp alt av ord for Messi, han er en skatt. Vi kommer aldri til å se noe liknende igjen, sa Valverde.