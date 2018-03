Det har stormet rundt justisminister Sylvi Listhaug (Frp) etter at hun forrige fredag delte et bilde på Facebook av flere soldater med tildekkede ansikter, og teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Utspillet har høstet sterk kritikk, og statsminister Erna Solberg (H) har beklaget på vegne av regjeringen. Under en debatt med Ap-leder Jonas Gahr Støre i NRK-programmet Politisk kvarter torsdag morgen sa Solberg at Listhaug kom til å stille seg bak regjeringens unnskyldning.

Ba om unnskyldning

Under debatten rundt forslaget fra Fremskrittspartiet om å kunne frata norske fremmedkrigere statsborgerskapet uten at det først avgjøres av en domstol, fikk Listhaug kritikk for utspillet sitt av flere partier. Hun fikk etter hvert ordet, og benyttet anledningen til å beklage.

– Min tanke med innlegget var kun å diskutere forslaget som ligger til behandling i Stortinget nå, sa Listhaug fra Stortingets talerstol.

– Det var aldri i mine tanker at dette kunne kobles til den grusomme som skjedde i 2011, sa Listhaug.

– Jeg vil unnskylde overfor de som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken, avsluttet Listhaug.

Støre rett i strupen etter unnskyldning

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk like etterpå til angrep på Listhaugs unnskylding.

– Jeg mener det er folkeskikk å ta imot en unnskyldning, og jeg gjør det. Men dette holder ikke. Statsråden vitner ikke om å ha forstått hva dette handler om. Hun sier at «kommunikasjonen har rammet», «filmen har pisket opp stemninger». Og hun kan ikke fatte at folk reagerer sånn, sa Støre.

Samtidig mener han det er urovekkende at Listhaug ikke beklager innholdet i meldingene, men kun tolkningen av det hun skrev. Han mener det er alvorlig hvis Listhaug ikke skjønte hvilke konsekvenser innlegget ville få før hun la det ut, og at kommentarfeltet under innlegget viser hvilke holdninger hun spiller på.

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, fremmet også et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug, og han ba om at forslaget behandles 20. mars i Stortinget.

Slettet innlegget onsdag

Listhaug slettet onsdag innlegget, etter at det hadde ligget i flere dager mens debatten har rast. Det var riktignok ikke debatten, men opphavsretten til bildet som førte til at innlegget forsvant fra Facebook.

Uttalelsen til Listhaug på Facebook fører også til at Stortinget etter alle solemerker vil gå inn for et såkalt «daddelvedtak», som er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Det er første gang en statsråd får kritikk for noe som er ytret på sosiale medier.

NTB Scanpix ba nemlig på vegne av det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press om at justisministeren fjernet bildet fra sosiale medier, på grunn av begrensninger byrået har satt for salg av bilder til politiske aktører.

– Jeg har nå slettet innlegget og bildet som ble lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge, har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre, skrev Listhaug som en forklaring på at innlegget er slettet.