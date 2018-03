«Jeg er en 17 år gammel gutt, som er en av mange som ikke har noen venner. Jeg velger å stå frem som ensom ettersom jeg tør å stå for den jeg er.»

Slik begynner Albert Astrup en tråd med tweets som ble lagt ut onsdag kveld.

Da Albert var liten, hadde han en liten hjerneblødning. Dette førte til en svak form for cerebral parese.

Gjennom alle årene på skolen har 17-åringen opplevd mobbing. Etter halvannet år på videregående bestemte han seg for å slutte på skolen. Albert sier til TV 2 at det er veldig synd at det endte slik.

– Jeg er veldig interessert i å lære, og glad i å skrive, sier han.

På Twitter har Albert opprettet sin egen «lokale» nyhetskanal. Der twitrer han både om seg selv, nasjonale og internasjonale nyheter.

Oppmerksomhet

Profilen har over 2500 følgere, og meldingene 17-åringen har lagt ut har fått mye oppmerksomhet. Det gjør Albert både stolt og glad. Men det er én ting han synes er litt merkelig.

– Jeg setter stor pris på oppmerksomheten, samtidig som jeg blir litt stresset av alt oppstyret rundt meg og det jeg skriver. Jeg får alltid mange fine tilbakemeldinger, men fortsatt sitter jeg her like ensom, sier han.

Albert forteller at han har en fantastisk familie, og at de alltid stiller opp for ham når ensomheten blir som verst. Men han savner en venn på sin egen alder.

– Det føles ensomt og ikke ha kontakt med jevnaldrende. En kamerat og en god venn man kan snakke med alt om. Jeg har god sans for humor og jeg savner å ha noen og ha det gøy med, slik som mange andre ungdommer har, sier 17-åringen til TV 2.

Spontant

Én av de som har svart Albert på Twitter er stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap).

– Jeg skrev det veldig spontant, og jeg hadde ingen konkret tanke annet enn at det er viktig for meg å anerkjenne at jeg så det Albert skrev, og at det traff meg, sier hun til TV 2.

Etter min mening burde regjeringen og det norske folk åpne opp øynene sine for denne «gruppen». Og ikke bare ignorere dem. Jeg håper at Norge kan bli et enda varmere samfunn enn det er den dag idag. — Albert Astrup (@AlbertNytt) March 14, 2018

Moflag sitter i helse- og omsorgskomiteen. De har nettopp fremmet et forslag til Stortinget i kampen mot ensomhet.

Hun mener det er svært viktig å høre fra de som sliter med ensomhet, slik at politikerne vet hvordan problemet kan løses.

Invitasjon

– Når en så ung gutt åpenhjertig står frem som ensom, er det interessant å høre hva han tenker. Hva er det han savner, og hvordan kan hans hverdag bli bedre. Jeg er ikke ensom selv, men vil prøve å komme frem til et godt forslag som kan bety noe for de som er det, sier politikeren.

Nå har Moflag invitert 17-åringen til et møte på Stortinget.

– Det er viktig for oss å ha med perspektivet til de som har skoene på, og som vet hvor den trykker, sier hun.

Albert sier til TV 2 at det er både skummelt og spennende at han har blitt invitert til Stortinget. Han er usikker på hva han skal si, men mener det er viktig at politikerne tar ensomhet på alvor.

Forslag

Helse- og omsorgskomiteen har akkurat fremmet et forslag til Stortinget om kampen mot ensomhet. I utgangspunktet handlet forslaget om ensomhet blant eldre.

INVITASJON: Moflag ønsker å høre fra de som sliter med ensomhet, slik at politikerne vet hva de kan gjøre. Foto: Johannes Dalen Giske

Da politikerne begynte å se på tematikken og tallene som ligger bak, fant de imidlertid ut at også ungdommer sliter mye med ensomhet.

Derfor bestemte de seg for å gjøre forslaget aldersuavhengig. Nå ønsker Moflag at kommunene skal jobbe mer systematisk med kampen mot ensomhet.

– Dette er et viktig tema fordi det rammer mange. Det er tøft og vondt for enkeltmennesker, og det er en folkehelseutfordring for samfunnet. Forskning viser at det er farligere å være ensom, enn å røyke, sier Ap-politikeren til TV 2.

– For dårlig

Vilde Lofthus Rooth er leder av Arbeiderpartiets studentlag, og studerer ved universitetet i Ås. Hun etterlyser bedre tiltak for ungdommer og studenter som sliter med ensomhet, og sier at det psykiske helsetilbudet er for dårlig.

– Som student er du veldig ung, og du kjenner kanskje ingen fra før. Universitetene gjør alt de kan for at folk skal ha det fint, men de når ikke ut til alle, sier Rooth til TV 2.

Hun tror det å føle på ensomhet i et stort fellesskap kan oppleves som veldig tøft.

– Det å vite at du sitter inne alene, når alle andre er ute oppleves nok som vanskelig for mange, sier Rooth.

Konkrete tiltak

Studentpolitikeren tror de små møteplassene er viktig for å hindre ensomhet. Alle skal vite at de har et sted å gå, mener hun.

Rooth trekker også frem dyre kollektivpriser som en av årsakene til at ungdom kan havne utenfor sosialt. Det håper hun regjeringen kan gjøre noe med.

Tuva Moflag (Ap) ønsker at frivillige organisasjoner skal kobles opp mot de ensomme. Hun mener også det er viktig at kommunene kartlegger problematikken i sin kommune.

– Vi har blant annet diskutert mulighetene for møteplasser på tvers av alder og en besøksvennordning mellom ungdom og eldre. Det kan ikke erstatte det å få venner på egen alder, men kan være et fint supplement, sier Moflag til TV 2.