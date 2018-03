Forsvinningen og drapet på den lille gutten Gabriel Cruz har engasjert langt utover Spanias grenser.

27. februar forsvant gutten sporløst. Han skulle til en kamerat for å leke.

Søndag ble liket av Gabriel funnet, i stemorens Ana Julia Quezadas bil. Hun satt bak rattet da hun ble stoppet.

Oppførsel

El Pais skriver at politiet raskt fikk mistanke om at noe var galt med stemoren.

Quezada dukket opp på flere av de offentlige appellene Gabriels mor og far arrangerte. Her gjorde hun et stort poeng av å kysse og klemme på Gabriels far og begynte å gi lange forklaringer om saken ingen hadde bedt om.

Til politiet forklarte hun at hun hadde mistet mobiltelefonen sin. Noen venner av paret fant den i en busk noen dager senere. Da hun ble bedt på nytt om å overlevere telefonen, hevdet hun at hun hadde mistet den på nytt.

Fant t-skjorte

På dag fire etter den lille guttens forsvinning, deltok 43-åringen i et av søkene etter gutten sammen med en rekke frivillige. Plutselig fant hun guttens t-skjorte. Den ble «funnet» i en kløft like ved et vannrenseanlegg.

Gabriels mor, Patricia Ramirez, tar farvel med sin sønn under begravelsen i Almeira tirsdag denne uken.

Området var grundig gjennomsøkt dagen før, og politiet fikk nå flere og flere indisier på at stemoren hadde urent mel i posen.

Politiet begynte å overvåke henne, og søndag, etter å ha sluppet Gabriels far av på et hotell, dro hun til en eiendom de to disponerte. Mens politiet filmet henne, dro hun liket av Gabriel opp av en brønn og plasserte det i bilen sin.

Hun ble stoppet utenfor garasjen i huset hun delte med familien.

– Det var ikke meg! Jeg hentet denne bilen i morges!, ropte hun da politiet stoppet henne.

Innrømmet

Mandag var hun på plass på åstedet under tung politieskorte og skal ifølge spanske aviser ha forklart seg om drapet. Politiet har ikke mistanke om at noen andre var involvert i den ufattelige tragedien.

Gabriels stemor (i rød hettegenser) viser politiet hvor hun gjemte liket av den lille gutten

Quezada innrømmet å ha slått åtteåringen hardt i hodet og så ha kvalt ham. Ifølge advokatene hennes hevder 43-åringen at det var i selvforsvar.

Slektninger sier til avisen at Quezada og Gabriels far Angel, møttes for halvannet år siden. Tidlig ble det skjæring mellom Angels familie og hans nye kjæreste.

– Bestemoren til Gabriel tolererte henne fordi hun var sønnens kjæreste, men likte henne i det hele tatt. Hun følte at Quezada manipulerte sønnen.

Også drapsofferet Gabriel hatet sin nye stemor. Ved en anledning dro Quezada tilbake til sin hjemland, Den dominikanske republikk, og Gabriel sa til familien at han håpet at hun aldri kom tilbake.

Politiet har nå startet etterforsking av et 22 år gammelt dødsfall knyttet til Quezada. I 1996 døde hennes fire år gamle datter i byen Burgos nord i Spania etter å ha falt ut av et vindu i syvende etasje.

Den gang ble det konkludert med at dødsfallet var en ulykke, men nå skal saken gjennomgås på nytt.

– Det er en politirapport og den gang ble saken avvist av retten. Men vi skal se på saken en gang til, sa Spanias innenriksminister Juan Igancio Zoido på en pressekonferanse mandag.

Kilder: BBC, El Pais, CNN, La Opinion