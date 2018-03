Han ble hyllet som en helt etter at Manchester United slo erkerival Liverpool i Premier League forrige lørdag.

Men bare noen dager senere er alt snudd på hodet. Etter det begredelige 1-2-tapet mot Sevilla i Champions League hagler nå kritikken mot José Mourinho, både fra fans, presse og tidligere Manchester United-spillere.

Se hva Mourinho sa etter Sevilla-tapet øverst!

– Det var litt sjokkerende. Jeg har aldri sett maken til fall. Jeg skjønner at kommer en utladning etter Liverpool-kampen, men jeg har aldri under José Mourinho sett det gå fra så imponerende til så skuffende. Det føltes som en treningskamp helt til scoringene kom, sa blant annet TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller etter Champions League-fiaskoen.

Hevder Mourinho lever farlig

Nå skriver de britiske avisene The Daily Mail og The Daily Mirror at José Mourinho risikerer sparken ved sesongslutt.

Ifølge The Daily Mail har sentrale personer i United-ledelsen begynt å stille spørsmål ved om Mourinho er rett mann for klubben etter fadesen mot Sevilla. De skal være kritiske til både spillestilen, pengebruken og ikke minst Mourinhos oppførsel og kontroversielle utspill i media.

TV 2-ekspert Petter Myhre tror imidlertid Mourinho får fortsette også neste sesong.

– Nei, jeg tror ikke han får sparken. I så fall mener jeg at Manchester United-styret ikke har gjort jobben sin. Da de ansatte Mourinho visste de hva som fulgte med i pakken. Det vet alle som har fulgt Mourinho sin karriere. Det er sånn han er som person, og tro at han skulle forandre seg da han ble United-manage, det er en utopi, mener Myhre, og utdyper:

– Jeg sa da han ble ansatt at det eneste som er sikkert, er at han kommer til å vinne titler for dem, spille middels underholdende fotball og havne i kontroversielle situasjoner. De tre tingene kunne alle sagt som har fulgt fotball og Mourinho, påpeker han.

At det rettes kritikk mot Mourinhos spillestil forundrer Mourinho.

– Mourinho er pragmatisk, og for ham overskygger resultatene alt på bekostning av spillestilen. Hvis ledelsen ikke mener det var forventet at det ble litt støy rundt spillestilen, ja, da må de se seg selv i speilet, slår han fast.

Tabloiden The Mirror hevder at José Mourinho har gitt klar beskjed om at han trenger mer midler til spillerkjøp, til tross for at portugiseren har brukt over tre milliarder kroner på stjernekjøp siden han overtok på Old Trafford i mai 2016.

– Burde ikke overrasket ledelsen at han krever penger

Videre skriver avisen at United-ledelsen kvier seg for å innfri kravene fra Mourinho, og at det hele kan ende med at Mourinho forsvinner til PSG i sommer.

Petter Myhre minner om at det heller ikke burde kommet overraskende på United-styret at Mourinho er i glad i å kjøpe spillere.

– Mourinho er den manageren som har brukt klart mest penger de siste ti årene i alle klubbene han har vært. Han har alltid vært opptatt av å kjøpe ferdige produkter som kan gå rett inn i startelleveren og umiddelbart være klar til å kjempe om titler. Det har vært hans mantra og ligget i Mourinhos DNA siden han forlot Porto, konstaterer Myhre.

Og legger til:

– Igjen, dersom ledelsen ikke var forberedt på at Mourinho krever penger til spillerkjøp, så har United et ledelsesproblem. Dette kunne alle fortalt dem, og Mourinho kommer aldri til å gi seg på det at han trenger penger til å kjøpe nye spillere. Men hvor mye reelle disse konfliktene er, og hva avisene skriver, det bryr jeg meg ikke om. Ting er bare helt som forventet.

Etter at Sevilla sendte Manchester United hodestups ut av Champions League, er nå FA-cupen det eneste gjenstående troféet rødtrøyene fra Old Trafford nå kan kjempe om.

– Feil om han får sparken

Myhre tror ikke kritikken mot United-sjefen vil stilne med det første.

– Mourinho har vunnet ekstremt mange titler, men ofte sluppet unna kritikken rundt spillestil fordi den har gitt resultater. Men vinner du ikke kamper, så vil mange påpeke at United ikke spiller attraktiv fotball nok til å være en av verdens største klubber. Derfor blusser kritikken opp igjen. Det er mekanismer Mourinho selv er godt kjent med, sier han.

– Tror du United går til topps i FA-cupen?

– De kan gjøre det, men det er ikke bare enkelt å vinne FA-cupen. Nå har riktignok noen storklubber røket ut, og United er blant favorittene, det er ikke tvil om det, svarer Myhre, før han gjentar at han tror Mourinho sitter trygt på Old Trafford – uansett om klubben skulle vinne FA-cupen eller ei:

– Jeg vil bli ekstremt overrasket om klubben gjør noe med Mourinhos situasjon i sommer. Samtidig mener jeg det er feil å gi en manager i en storklubb bare to sesonger på å snu en negativ trend. For Mourinho har ikke levert ekstremt dårlig, sier han.

PS: Manchester United-spillerne hadde planlagt å besøke veddeløpsarrangementet Cheltenham Festival denne uken, men Manchester Evening News melder at planene er avlyst etter Champions League-exiten. Lokalavisen karakteriserer Sevilla-tapet som «et av de mest ydmykende utslagene i Europa».