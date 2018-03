Sexdukkebordellet Doll-House i Viby utenfor den danske byen Aarhus utvider, og «ansetter» nå en ny, mannlig dukke.

Årsaken er flere forespørsler fra potensielle kvinnelige kunder.

Fra før leier det kontroversielle bordellet ut fem mannlige sexdukker, og nå kommer det altså en kvinnelig dukke også.

Eier av Doll-House, Rasmus Fink, sier til Ekstra Bladet at de allerede åpningsdagen tidligere i mars opplevde en voldsom interesse for de kvinnelige dukkene.

Fink tviler på at mannedukken vil bli en like stor suksess som de kvinnelige dukkene, som har navn som «Anna», «Marie» og «Augusta», men likevel ønsker han å tilby dette på bordellet.

– Jeg vet ikke om det er tull fra jentenes side, men det bør jo være slik at også de kan komme hit, sier han til nettstedet.

LEIES PÅ TIMESBASIS: På bordellets nettside skrives det at sexdukken «Marie» er 148 centimeter høy og har C-cup. Foto: Doll House

Han sier at han er spent på hvordan utvidelsen av bordellet vil bli.

– Jeg vet ikke om etterspørselen er like stor hos kvinnene, men det er sikkert enkelte kunder som viser interesse, sier han.

Alternativ til prostitusjon

Danske TV 2 har tidligere intervjuet en mann som går under kallenavnet Odin og også eier Doll-House.

Bordellet beskriver seg som «stedet hvor damene ikke sier nei».

– Det finnes mange prostituerte som er tvunget inn i bransjen, og de nyter ikke jobben sin. Det gir kunden en kald opplevelse. Her tilbyr vi en alternativ måte mulighet for å få tilfredsstilt sine lyster, sa han.

På sine nettsider skriver Doll House at de tilbyr flere forskjellige rom til kunder.

«Vi har innredet et legerom, et klasserom, en liten, hyggelig stue, og et sexrom med en sexgynge, kors og andre redskaper. Kun fantasien setter grenser».

Ifølge en pressemelding Doll-House sendte ut før åpningen av bordellet, skrev de at én time med én dukke koster 800 danske kroner, altså litt over 1000 norske kroner.

To dukker i én time koster 1200 danske kroner, altså 1500 kroner. Det er også mulig å leie dukkene på halvtimesbasis, og da for 500 danske kroner, som tilsvarer 641 norske kroner.

Ukomplisert sex

Seniorforsker ved Sexologiskforskningscenter ved Aalborg Universitet, Birgitte Schantz Laursen, sier at hun er skeptisk til bordellet.

– Den danske kulturen er basert på relasjoner. Derfor tror jeg at mange vil ha en menneskelig relasjon når det kommer til sex, sier hun.

Hun mener at sexdukkene, som er laget av silikon og rustfritt stål, kan bli brukt i mangel av noe bedre.

– Det er komplekst og krevende å være i en relasjon, og det handler i dag mye om sex og behov. Der er ikke mange som har like mye sex med hverandre som før, påstår hun, og sier at hun tror at sexdukker har begynt å bli populært fordi det er ukomplisert.

– Man søker sex som på ingen måte skal forhandles om eller snakkes for mye om, sier hun.

Politiet i Danmark har tidligere uttalt at det ikke er ulovlig å leie ut dukker, og at de derfor ikke kommer til å følge nøye med på bordellet.

Vil ikke ha pedofile kunder

Flere av sexdukkene på bordellet er 148 centimeter lange. Dette er åtte centimeter over det EU setter som grense.

Bordellet har tidligere uttalt at de ikke har intensjoner om å bidra til at pedofile får utløp for sine fantasier.

I mars i fjor avdekket Kripos at flere nordmenn har importert seksualiserte dukker i barnestørrelse. Fra høsten 2016 til mars 2017 beslagla Tollvesenet 21 slike dukker.

Noen av mottakerne var tidligere domfelt for seksuallovbrudd, mens flere av de andre har tilgang til barn via jobb eller familie.

– Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn. Videre så er dukkene svært virkelighetsnære, og det er mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn, skrev Kripos i en pressemelding.