Det er Sør-Koreas skiforbund som melder dette. Episodene skal ha skjedd i forbindelse med et verdenscuprenn i Japan denne måneden.

Begge deltok under vinterens OL.

Ifølge en talsmann for forbundet drakk Choi og Kim sammen på hotellrommet og inviterte kvinnelige utøvere på et annet rom til å bli med dem. Da invitasjonen ble avslått, skal de ha blitt voldelige. Kvinnene politianmeldte forholdet etter at de kom hjem til Sør-Korea.

Forbundet opplyser at det etter en egen etterforskning av sakene besluttet å utestenge begge de mannlige utøverne fra alle framtidige konkurranser.

Choi er nummer seks i verdenscupen i kulekjøring og en av de mest kjente fristilsutøverne i Sør-Korea.

Avsløringen av trakasseringen kommer etter at #metoo-kampanjen den siste tiden har fått stort gjennomslag i Sør-Korea.

