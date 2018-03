Det var under et politisk innsamlingsmøte onsdag at Donald Trump skrøt åpenlyst at han hadde diktet opp fakta i møte med statslederen fra USAs nabo.

Løy i statsministermøte

Canada og USA er nære allierte, og ifølge Washington Post skal det ha vært i et møte mellom Trump og Canadas statsminister Justin Trudeau at Trump kom med usanne påstander.

– Han er en flott gutt, veldig kjekk. Han kommer inn og forteller meg «Donald, vi har ikke handelsunderskudd med dere». Dette var han veldig stolt av, for dere vet, alle andre gjør det dårlig, sier Trump i talen onsdag.

Trump skal deretter ha sagt at Trudeau tok feil, Canada har handelsunderskudd med USA.

– Han var stolt, og jeg sa «Du tar feil, Justin» Sannheten var at jeg ikke visste noen ting om dette, ingenting. Jeg sa bare «Du tar feil».

Trudeau hadde stått på sitt, og dermed ba Trump om en faktasjekk fra sine ansatte. Ifølge USAs handelsrepresentanter har USA handelsoverskudd med Canada.

Kritiserte den globale økonomien

Deretter startet Trump et angrep mot flere av USAs allierte og global økonomi. Han kritiserte EU, Japan, Kina og Sør-Korea for å ødelegge den amerikanske arbeidsstyrken.

Trump uttalte seg forrige uke om at han allerede i neste uke vil pålegge toll på stål og aluminium. Beslutningen har blitt møtt med kritikk og advarsler og kan påvirke forholde til flere av USAs største handelspartnere.

ALLIERTE: USA og Canada er nære allierte. Likevel skrøt Trump åpenlyst om at han løy til den canadiske statsministeren, Justin Trudeau. Foto: AP Photo/Carolyn Kaster

– Vi kommer til å beskytte amerikanske arbeidere, slik jeg lovet i valgkampen, sa han under et regjeringsmøte.

Uttalelsene kom på et politisk møte onsdag i Missouri, der Trump hadde møtt opp for å støtte den republikanske kandidaten Josh Hawley, som forsøker å bli valgt til senatatet for delstaten.

I kjent stil, nevnte knapt Trump Hawley, men snakket istedet lenge om hvor flink han selv er og hvor bra han gjorde det i presidentvalget i 2016.