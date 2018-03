– Jeg pakker alltid for mye. Jeg er alltid redd for at jeg skal komme i en situasjon der jeg kan trenge noe som jeg ikke har tatt med, sier humorist og TV-personlighet Magnus Devold som blant annet er kjent fra «Kjør meg til OL» på TVNorge.

Devold skal teste ut de fem produktene TV 2 hjelper deg har valgt ut sammen med Hasse Hope og Fanny Vaager.

Hver uke spiller de tre inn podcasten «Dustene», hvor ukas gjest er Peder Birkelund som også er med i testpanelet.

De fire skal vurdere produktene ved å teste dem og gi tommel opp eller tommel ned.

Les vurderingene av hvert produkt under!

Hasse Hope, Peder Birkelund, Fanny Vaager og Magnus Devold. Devold, Vaager og Hope har podcasten «Dustene» sammen. Birkelund er ofte med som gjest i radioprogrammet.

– Nå er jeg livredd for at jeg skal oppdage nye produkter og at jeg må komme til å pakke kofferten med dem også, spøker Devold.

Wineskin, 20 pk, 349,-

Wineskin får tommel opp av panelet. Foto: Glenn Aaseby

Wineskin er bobleplast som i tillegg forsegles. Produktet skal beskytte vin som er pakket i bagasjen og hindre søl, om uhellet er ute og flasken knuser. Ment til engangsbruk, da forseglingen må ødelegges for å få vinen ut av posen igjen.

– Den blir svær. Den tar mye plass, sier Devold.

– Jeg tror at hvis du har et håndkle og en plastpose, så trenger du ikke den der, sier Vaager.

Likevel, etter å ha testet produktet ved å pakke inn vin og herje rundt med kofferten den var pakket i, er de imponerte over hvor godt posene har beskyttet flaskene.

– Jeg var veldig negativ til Wineskinen da vi først starta, fordi jeg syns det var et teit produkt. Men nå som vi har sjekket hvordan det funker: Tommel opp, sier Hasse Hope.

Dom fra panelet: Tommel opp!

Travelon compression bags, 179,-

Vakuumposer frigjør plass i kofferten.

Pakken inneholder to poser som du kan pakke klær i og forsegle. Deretter rulles luften ut ved hjelp av en ventil nederst i posen.

– Hey! Jeg fikk vakuum 100 prosent! Utbryter Vaager, som liker produktet.

– Jeg syns dette funket fint. Jeg tror dette er smart å ha med seg på ferie, sier hun.

– Ja, så får du plass til å shoppe enda mer. Kan bruke mer penger, sier Magnus.

Dom fra panelet: Tommel opp!

Wicked Wedge strandmadrass, 199,-

Wicked Wedge strandmadrass får tommel opp. Foto: Glenn Aaseby.

Strandmadrass som blåses opp og brukes som ryggstøtte på stranda eller i parken.

Panelet er enig i at den er behagelig å sitte på.

– Jeg tror det er digg om du skal være på stranda en hel dag. Sitte litt opp. Lese en bok, sier Vaager.

– Og den her kan man bruke i parken og, sier Birkelund.

Dom fra panelet: Tommel opp!

The Scrubba bærbar vaskemaskin, 399,-

Det er blandede følelser rundt The Scrubba b ærbare vaskemaskin. Foto_ Glenn Aaseby

The Scrubba er en vanntett pose som man kan vaske klær i når man er på ferie og ikke har tilgang på vaskemaskin. Ved å helle i såpe og vann gnir man klærne i posen, før vannet helles ut og erstattes med rent vann. Klærne skylles så til de er rene.

Her har panelet blandede følelser, etter å ha forsøkt å vaske bort en fersk kaffeflekk fra en hvit skjorte.

– Jeg føler jo at man ikke får det ordentlig rent, fordi man bare skal gni utenpå en sånn plastpose. Du kan jo bare vaske den i vasken, da tror jeg det blir renere, sier Vaager.

– Jeg, hvis jeg er på ferie mer enn en uke, så kommer jeg til å skitne til mer enn ett plagg og da kommer jeg til å ville ha med noe sånt som det her. Det var veldig praktisk, sier Hope.

Dom fra panelet: Tommel ned fra Devold og Vaager og tommel opp fra Hope og Birkelund.

GoTravel oppblåsbar Fotskammel, 299,-

Også den oppblåsbare fotskammelen er det blandede følelser rundt. Foto: Glenn Aaseby.

En oppblåsbar fotskammel som skal være spesielt praktisk på lange flyturer. Skal forhindre hovne ben og vond rygg.

– Den var jo myk da. Det var jo litt deilig faktisk, sier Vaager.

– Problemet er bare at det er ganske liten plass på fly allerede. Så blir det en prioritering; du må veie komfort opp mot benplass, sier Birkelund.

– Ikke deilig nok til at det er verdt å ta den med, sier Devold som har panelets lengste bein.

– Det her er typisk en sånn dings som du tar med deg og ender opp med å ikke bruker, sier Vaager.

– Den tar nesten ikke plass da, poengterer Birkelund.

Dom fra panelet: Tommel opp fra Hope og Birkelund, tommel ned fra Vaager og Devold.