I en pressemelding opplyser selskapet at forslaget til nytt navn vil bli fremmet til Statoils generalforsamling 15. mai.

Selskapet opplyser videre at regjeringen, som er majoritetsaksjonær, støtter forslaget og vil stemme for det på generalforsamlingen.

«Navnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering» skriver selskapet i pressemeldingen.

– En historisk dag

Statoil begrunnet behovet for navneendring ved at selskapet er i endring, og legger blant annet vekt på at de er i ferd med å etablere en betydelig industriell posisjon innen lønnsom fornybar energi. Innen 2030 forventer Statoil at mellom 15 og 20 prosent av totale investeringene vil få til nye energiløsninger.

– For oss er dette en historisk dag. I nesten 50 år har Statoil tjent oss vel som et flott navn. Men når vi ser frem mot de neste 50 årene, den globale energiomleggingen og hvordan vi utvikler oss som et bredt energiselskap, har det blitt naturlig å endre navnet vårt. Navnet Equinor beskriver vår opprinnelse, våre verdier og hva vi vil være i fremtiden, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

– Norsk sokkel vil forbli ryggraden

Selskapet varsler at de vil starte innføringen av det nye navnet etter at det er formelt godkjent på generalforsamlingen.

– Equinor sier noe viktig om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvordan vi ønsker å utvikle oss. Vi er et verdibasert selskap, og likeverd beskriver hvordan vi ønsker å tilnærme oss mennesker og samfunnene der vi bidrar med vår virksomhet. Norsk sokkel vil forbli ryggraden i selskapet, og vi vil bruke vår norske opprinnelse i posisjoneringen når vi fortsetter å vokse internasjonalt innen både olje, gass og fornybar energi, sier Sætre