Et jagerfly fra det amerikanske forsvaret styrtet onsdag utenfor kysten av Key West i Florida.

Dette melder det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Ifølge nyhetsbyrået hadde jagerflyet startet innflyvingen til marinens flybase da det styrtet i vannet, rundt 1,6 kilometer øst for rullebanen.

Mannskapet på to skjøt seg ut fra flyet og ble senere funnet, men sent onsdag kveld lokal tid opplyser forsvaret at begge hadde omkommet.



Flyet som styrtet er av typen F/A-18 Super Hornet, som har plass til to personer. Årsaken til styrten foreløpig ikke kjent, men saken blir etterforsket.