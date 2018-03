Den tidligere toppspissen Mark Hughes har i en årrekke manager for Stoke City, men fikk tidligere denne sesongen sparken etter en forferdelig rekke med resultater.

Southampton sparket sin trener Mauricio Pellegrino denne uken, og har vært på utkikk etter en rask avklaring på trenersiden.

Avgjørelsen falt dermed på Mark Hughes.

Med én seier på de siste 17 kampene har det vært svært lite å juble for på St. Mary´s den siste tiden. Pellegrino levde på lånt tid, og måtte til slutt pakke sakene sine og reise.

Med Mark Hughes får klubben en trener med enorm Premier League-erfaring, både som spiller og som manager. TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad er positiv til Southamptons valg av trener.

– Han kan være det de trenger, og har rutinen som er ekstremt viktig i innspurten. Han har med sitt faste team, som også kan være viktig fordi man kjenner hverandre såpass godt fra før. Dessuten er Hughes en manager som ofte har sitt fokus på det offensive, og det er jo nettopp der Southampton har slitt. Får han fikset det kan de absolutt holde seg, sa Wikestad etter at ansettelsen var et faktum.

– Vi skal bli

Mark Hughes, som har to sesonger i Southampton, har stor tro på at klubben skal kunne holde seg oppe og spille Premier League også neste sesong.

– Det er en utfordring jeg er veldig klar for, og en fin mulighet til å komme tilbake til en klubb jeg kjenner godt. Jeg kunne ikke si nei til dette, og tar med meg erfaring fra ligaen og vet hva som skal til for å vinne kamper. Målet er naturligvis at vi skal holde oss oppe, og det er vår jobb at vi skal klare det, sa Mark Hughes til klubbens egne hjemmesider etter at nyheten var bekreftet.

Jobben blir ikke enkel, for med åtte kamper igjen å spille ligger «Saints» bare poenget over streken og er inne i en forferdelig periode i en rekordjevn bunnstrid.