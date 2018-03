31. desember 2015 ble 13 år gamle Angelica funnet død på en hytte på Beitostølen, etter at hun og moren hadde bodd på hytta i rundt tre måneder.

Angelica var sterkt avmagret, som førte til at moren ble tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren, blant annet fordi hun ikke søkte helsehjelp tidligere.

Leste opp meldinger

Rettssaken mot moren begynte i Valdres tingrett i slutten av februar. Tidligere har TV 2 omtalt at Angelica og moren sendte et stort antall SMS-er til hverandre under oppholdet på hytta.

Onsdag leste en etterforsker fra Kripos opp 600 av de mer enn 13.000 tekstmeldingene som ble sendt mellom Angelica, moren og mormorens mobiltelefoner.

De siste meldingene før Angelica døde i hytta i Valdres, gir inntrykk av at moren var klar over at datteren var livstruende avmagret.

«Om man er døden nær som deg, eller så avmagret, er det farlig med så lite…», er blant morens meldinger som ble lest opp.

– SMS-ene viser at tiltalte tidlig visste om helseskader og at situasjonen etter hvert utviklet seg til å bli livsfarlig, sier statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, Arne Ingvald Dymbe, til TV 2.

– Skulle ha kontaktet legehjelp

I meldingene kommer det frem at den tiltalte moren truer Angelica med at hun vil ta sitt eget liv, dersom datteren ikke spiser.

«Jeg ringer sykehuset og sier hvor du er. Når de finner deg er jeg død», er en av meldingene som moren sender til datteren.

Dymbe sier meldingene mellom Angelica og moren er sentrale i siktelsen, fordi han mener de viser hvilken kunnskap tiltalte hadde og hvordan hun unnlater å gi datteren hjelp.

– Hva tenker du om at mor kommer med trusler istedenfor å ringe ambulanse?

– Det mener vi er høyst uakseptabelt. I en sånn situasjon skulle man kontaktet legehjelp eller fått barnet inn på sykehus, sier statsadvokaten, og fortsetter:

– Med morens trusler, og det at hun gjør aktive handlinger for at andre ikke skal få kunnskap om det som foregår på hytta, mener vi totalt sett at det dreier seg om mishandling.

– Moren fikk ultimatum fra datteren

Morens forsvarer, Aasmund Olav Sandland, har en annen oppfatning av meldingene mellom mor og datter.

– Hvorfor tenker du at moren fortsetter å krangle med datteren istedenfor å ringe ambulanse?

– Hun har fått et ultimatum fra sin egen datter, som sier hun tar sitt eget liv dersom mor gjør noe slikt, svarer forsvareren.

– I denne SMS-utvekslingen truer moren med å ta sitt eget liv dersom datteren ikke gjør som hun sier, hva tenker du om det?

– Det viser fortvilelsen i det som foregår oppe på hytta i den romjulen. Tekstmeldingene viser en desperat kamp. De viser et sykt barn og en fortvilet mor, sier Sandland.