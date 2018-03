Det begynte med et utvekslingsår på videregående, og endte med at Kåre Vedvik fra Stavanger ble signert av et av de mest tradisjonsrike lagene innen collegefotball.

For Marshall Thundering Herd har Vedvik sparket field goals, punts, og avspark de siste fire årene.

Nå venter NFL – forhåpentligvis.

– Det er bare en halv prosent high school-spillere i USA som ender opp i NFL, så bare det å ha en drøm om å havne der er jo spinnvilt, men nå er jeg her. Det hadde vært kanonkjekt å få det til, sier Kåre Vedvik til TV 2.

Pro Day = Snow Day

For Vedvik var onsdag 7. mars den viktigste dagen med tanke på en eventuell NFL-karriere. Da hadde Marshall sin såkalte «Pro Day», der skolens beste spillere viser seg frem for speidere fra hele landet.

Når jobben din er å sparke langt og jevnt er det viktig med optimale værforhold. Kåre fikk snø.

– Huff. Man skal jo liksom være vant til det som nordmann, men jeg tror ikke man kan bli helt vant til å spille i kaldt vær. Jeg tror det gikk så bra som det kunne gjort da. Jeg fikk vist frem styrken i beinet mitt innendørs først, og så gikk det egentlig greit med sparkingen ute i snøen også, sier han.

I tillegg til å vise frem beinet fikk Stavanger-gutten også muligheten til å vise frem evnene fra tiden som friidrettsutøver i Norge, der han hevdet seg så høyt som i junior-NM.

I stillestående høyde og lengde dundret han til med henholdsvis 86 centimeter i høyde og 3,13 meter i lengde. Han ville ikke risikere å løpe 40-yarderen i fare for å dra på seg en skade, men hevder han hadde klart den på 4,5 sekunder – på nivå med de aller beste atletene i NFL.

Han sparket også et 60 yard langt field goal foran speiderne. Den offisielle NFL-rekorden er 64 yards.

– Nå er det egentlig bare å vente å se hva det holder til, sier nordmannen.

Lang ventetid

Det er i underkant av 50 dager til han får svaret på om drømmen hans blir til virkelighet i år. Da holdes NFL-draften i Dallas, der de 32 profflagene velger spillere fra college i tur og orden.

– Nå er «jobbintervjuet» mitt over, så nå er det egentlig bare å vedlikeholde beinet, og vente på draften. Forhåpentligvis ringer telefonen, sier 23-åringen.

Om telefonsamtalen ikke kommer under de 7 draft-rundene kan man også få en sjanse som «free agent».

– Alt handler om timing, å være på rett sted til rett tid, og vise seg frem for de rette folka. Men uansett hvordan det går, om jeg ender opp i NFL eller ikke, så har hele denne prosessen vært veldig gøy. Jeg har våknet om morgenen, trent, spist, trent igjen, og hvis man kan få betalt for det så er jo det drømmen det. Det har vært veldig kjekt, sier han.

NFL-interesse

Stavanger-gutten letter også på sløret om interesse fra flere NFL-lag de siste dagene.

– Jeg var på middag med Washington Redskins, og de fortalte meg at de var veldig interessert i en spiller som meg, en «kombospiller» som gjør både field goals, punts og avspark. Det er det som er mitt sterkeste kort, at jeg kan gjøre alt. I tillegg har jeg pratet med både San Francisco 49ers og Baltimore Ravens. Det er spennende, sier han.

Den amerikanske journalisten Grant Taylor har fulgt Kåre Vedvik gjennom hele college-karrieren. Han er mektig imponert over nordmannen.

MANGE PÅ PLASS: Mange ser på NFL-treningene.

– Det som overrasket meg mest er hvor atletisk han er. Han er en gymrotte, som elsker å trene. NFL-lag vil se det, og forelske seg i spillertypen. Uansett hvor talentfull han er nå, og han er talentfull, så kan han bli ekstremt mye bedre med den arbeidsmoralen han har. Jeg er bombesikker på at et lag vil se det, og plukke han opp, sier Taylor til TV 2.

Om et NFL-lag skulle ta sjansen på nordmannen, så vil bare en plass i en den såkalte treningstroppen betale over 60.000 kroner i uka. Om han blir fast på laget vil lønnssjekken ha enda flere nuller. Men i følge han selv er ikke penger noe han tenker på.

– Penger har aldri vært noen motivasjon for meg. Sånn jeg ser på det gjelder det å finne noe du er lidenskapelig for i livet, og gjør du det så kommer du også til å være flink til det du gjør, og da kommer du til å trives uansett hva det er. Men jeg takker jo ikke nei til den lønna heller, sier han med et smil.

28. april er den magiske datoen for Vedvik. Umiddelbart etter at NFL-draften er unnagjort går telefonene varme rundt om i ligaen, i et salig kaos for å signere de beste gjenværende spillerne. Forhåpentligvis vil nordmannens telefon lyse opp.

– Men hvis du ikke skulle få en plass på et NFL-lag i år, hva gjør du da?

– Da fortsetter jeg bare å trene. Jeg gir ikke opp jakten så lett, avslutter nordmannen.