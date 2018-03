Arendal-Elverum 27-37 (11-20)

Elverum er seriemester og ferdigspilt i grunnspillet, mens Arendal jakter på sølvplassen i Eliteserien i håndball.

Det var imidlertid umulig å se at det var Arendal som hadde noe å spille for i Sør Amfi. Etter 20 minutter ledet Elverum 15-4.

Arendal hevet seg noe, men til pause ledet seriemesterne fremdeles 20-11. Uten at det gjorde hjemmelagets trener særlig fornøyd.

– Elverum er jævlig gode, vi er møkkdårlige. Vi er helt fjerne. Vi følger ikke planen i et eneste sekund i starten av kampen, sa Marinko Kurtovic til TV 2 i pausen.

– Så blir vi usikre på hva vi egentlig skal jobbe med, og da ser vi ut som et Donald Duck-lag. Det vi presterer de første 15 minuttene er under all kritikk. Vi har et bra publikum i ryggen, så vi burde skamme oss.

– Vi kan ikke spille så mye bedre enn det, sa en smørblid Elverum-trener Michael Apelgren til TV 2 om førsteomgangen etter kampen.

Tapte med ti

Han håpet på en bedring av prestasjonene i andreomgang, og spillerne hans ga delvis svar på tiltale etter pausepraten.

Nærmere enn seks mål bak kom de imidlertid aldri, og mot slutten raknet det på nytt. Seiersmarginen var dermed 37-27.

– Arendal fikk en leksjon av Elverum, konkluderte TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– Det var en kollaps fra start. Det er utrolig skuffende, og skal ikke skje på hjemmebane, sier Arendals Sondre Paulsen til TV 2.

– Andreomgang kan vi være bekjente av, men i førsteomgang var vi fryktelig dårlige, sa trener Kurtovic etter kampen.

Arendal er ett poeng bak Drammen før siste serierunde i kampen om sølvet. Drammen møter Bækkelaget, mens Arendal skal opp mot Kolstad.

Opprykk klare

Fanas kvinner og Nærbøs menn sikret onsdag opprykk til eliteserien i håndball med hver sin seier.

Runar Sandefjord er allerede vinner av mennenes 1. divisjon og har vært klar for opprykk en stund. Onsdag fikk laget selskap av Nærbø, som vant 29-24 over Kristiansand og skaffet seg en uinntakelig luke til St. Hallvard.

Sistnevnte tapte for Sandefjord, men er garantert tredjeplassen som gir kvalifisering mot tredje siste lag i eliteserien.

I kvinnenes 1. divisjon var Skrim Kongsberg allerede klar for opprykk, men Fana kom opp på samme poengsum med sin 27-19-seier over Viking TIF onsdag. Dermed er Bergen garantert to eliteserielag neste sesong. Tertnes er allerede etablert i eliten.

Med to kamper igjen har Skrim og Fana begge fem poengs ledelse til Rælingen, som i sin tur er sikret tredjeplassen som gir opprykkskvalifisering.