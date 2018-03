Oslo politidistrikt opplyser onsdag kveld at de har gjennomsøkt et solstudio i Bogstadveien på Majorstuen etter en mann som hadde gjemt seg et rom.

– Vi har søkt igjennom stedet, uten resultat, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

En kvinne ble veldig oppskaket da hun oppdaget en mann som sto bak solsengen.

– Hun var veldig oppskaket, og fortalte at hun hadde oppdaget mann i arbeidsklær bak solsengen, sier operasjonsleder Line Skott til TV 2.

Da kvinnen spurte ham om hva han gjorde der, hadde han svart at han gjemte seg for politiet. Men politiet hadde ingen søk i området, forteller operasjonslederen.

– Han hadde ikke gjort fysiske tilnærmelser. Det er god kameraovervåking på stedet, legger operasjonsleder Skott til.