Barcelona - Chelsea 3-0

Lionel Messi var ikke å finne i startoppstillingen under helgens ligakamp mot Malaga. Dette var pga fødselen av sin nye sønn Ciro Messi, men onsdag var han tilbake.

Etter 1-1 i den første 8-delsfinalen på Stamford Bridge var det Chelsea som måtte score for å avansere til neste runde.

Det var derimot Barcelona og Lionel Messi som smilte først. Argentineren var frempå etter bare to minutter og åtte sekunder, og satt inn ledelsen mellom beina på Courtois og i mål.

Kvarteret etter var det Ousmane Dembele sin tur til å øke ledelsen, etter en fantastisk kontring regissert av nevnte Messi. Gjestene fra London hadde flere muligheter til å komme tilbake i kampen, men halvveis ut i andre omgang punkerte Messi kampen med sitt 100. Champions League-mål i karrieren. 3-0.

– Vi følte ikke vi hadde full kontroll, for på 2-0 hadde de bare trengt ett mål som hadde de vært tilbake i kampen. Jeg er stolt over hvordan vi gjennomførte, og fortjente dette, sa Barcelona-kaptein Andres Iniesta etter kampen.

Før 8-delsfinalene hadde Messi til gode å score mot London-klubben. Med ett mål i den første kampen og to mål i den andre er han ingen enkeltspillere scoret flere mot Chelsea i Champions League-historien. Tre mål er tangering av Eto`o, Morientes, Cavani, Ronaldinho og Lavezzi.

– Jeg vet ikke om Chelsea kunne gjort noe annerledes, og om man tar med hjemmekampen der de hadde to stolpetreff, har de levert det de kunne. Det holdt ikke for dem, men de skal ikke skamme seg over forsøket, sa TV 2s ekspert Kasper Wikestad etter kampen.

– Vi fortjente å gå videre for vi leverte to gode kamper, både er i dag, men også i London. Så jeg er ekstremt fornøyd med at vi har gått videre til kvartfinalen. Jeg har brukt opp alt av ord for Messi, han er en skatt. Vi kommer aldri til å se noe liknende igjen, sa Barcelona-manager Ernesto Valverde.

Slik var kampen:

Barcelona tok kommandoen fra start, og etter kun to minutter spill lå ballen i nettet bak Thibaut Courtois. Katalanerne spilte seg igjennom bortelagets forsvar, og fra skrått hold banket Lionel Messi Barcelona i føringen.

Avslutningen kom fra en svært vanskelig vinkel, men fant veien mellom beina på den belgiske sistekansen og i mål. Dette var Messis raskeste mål i karrieren, 2 minutter og åtte sekunder ut i kampen.

Det så ut til at Chelsea hadde kommet seg over sjokket, men så rullet Barcelona opp en mønster-kontring av dimensjoner. Messi fikk med seg ballen, dro av Christensen, dro av Azpilicueta og spilte tvers over mot en ensom Ousmane Dembele. Unggutten nølte aldri, og feide ballen i vinkelen til 2-0. En fantastisk prestasjon av både Messi og Dembele.

Igjen klarte Chelsea å kjempe seg til en viss grad tilbake i kampen, og spesielt Marcos Alonso var farlig frempå ved et par anledninger. Nærmest var han på et frispark fra omlag 17-18 meter som gikk i stolpen og ut, og det stod dermed 2-0 til Barcelona når lagene gikk inn til pause.

– Chelsea har egentlig ikke gjort så mye feil, og har levert overraskende bra. Blir selvfølgelig hardt straffet av verdens beste spiller, og en svak Courtois. Den andre er fantastisk av Messi og påfølgende avslutning av Dembele. Jeg syntes Chelsea har respondert godt etter baklengs målene, sa TV 2s ekspert Kasper Wikestad i pausen.

Bortelaget virket klare for å ta opp jakten etter pause, og var fryktelig nære. Kun et par strålende blokkeringer hindret reduseringene for engelskmennene. De kongleblå ropte også på straffe, og kunne fort fått det da Marcos Alonso gikk i bakken innenfor sekstenmeteren.

Da Chelsea hadde fått troen på at det var mulig, var det en viss argentiner som bestemte seg for å punktere kampen. Fikk ballen, dro seg forbi og satt inn sitt andre for dagen, og sitt andre mellom beina på stakkars Courtois. En maktdemonstrasjon av Lionel Messi, og målet var 30-åringens 100. mål i Champions League.

Nå venter kvartfinalen for Barcelona, og den trekningen går av stabelen førstkommende fredag.