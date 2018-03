Onsdag 14. mars er det ti år siden 23 år gamle Martine Vik Magnussen fra Asker ble funnet voldtatt og drept i London.

Den eneste mistenkte i drapssaken, Farouk Abdulhak, ble observert sammen med Martine samme kveld som hun ble drept.

TV 2 har tidligere vist en video av de to sammen på en nattklubb, som britisk politi nylig har offentliggjort.

Kort tid etter at Martine ble drept, forsvant Abdulhak fra Storbritannia. Nå har britisk politi også frigjort en video som viser den mistenkte på Heathrow flyplass, idet han forlater landet.

Omgivelsene rundt Abdulhak er sladdet i videoen. Årsaken til dette er at britisk politi ikke vil identifisere andre mennesker som var på flyplassen den dagen, og også fordi de ikke vil avsløre hvor sikkerhetskameraet på flyplassen befinner seg.

Politiet har ikke gitt opp

Dagen etter at Martine ble meldt savnet av venninnene, fant politiet henne i kjelleren til en leilighet disponert av Farouk Abdulhak. Han hadde vært sammen med Martine og venninnene på utestedet Maddox kvelden før, og ble raskt mistenkt for drapet.

Men Abdulhak hadde allerede kommet seg til Jemen, og fordi det ikke eksisterer noen utleveringsavtale mellom Storbritannia og Jemen, har han aldri blitt straffeforfulgt for drapet. Det vil han heller ikke bli, med mindre han frivillig melder seg for britisk politi.

– Etter ti år er ambisjonen vår fortsatt den samme: Å oppnå rettferdighet for Martine, sier sjefetterforsker i Metropolitan Police, Andy Partridge.

Faren til Martine med oppfordring

Klokken 11.30 norsk tid onsdag leste faren til Martine, Odd Petter Magnussen, opp en uttalelse som ble overført direkte på Metropolitan Police sine Facebook- og Instagram-kontoer.

– Dette er en spesiell dag for oss. For ti år siden i dag, ble min elskede datter Martine drept. Den mistenkte valgte å rømme fra landet. Han har fortsatt levd sitt liv uten noen konsekvenser, mens jeg og min familie har fortsatt å lide, sa han under pressekonferansen.

Magnussen kom også med en oppfordring til mistenkte Abdulhak.

– Jeg vil du skal vite at vi fortsatt søker rettferdighet for Martine. Politiet fortsetter å etterforske, og denne saken kommer aldri til å gå bort før rettferdigheten seirer, sa han.