I januar ble Roma-spiller Ismail M'Haidats låneavtale med belgiske Westerlo terminert, på grunn av uaksaptabel oppførsel.

– Det var en hel rekke disiplinærsaker. Han kom for sent eller møtte ikke opp på trening i det hele tatt. Han meldte seg syk uten legeerklæring og den type ting, sier Westerlos klubbdirektør Wim van Hove.

Men problemene stakk dypere, skriver Heet Laatste Nieuws.

Nå er M'Haidat arrestert og mistenkt for ikke mindre enn fem væpnede ran i byen Tournhout og omegn.

Han venter på rettssak og dersom han blir funnet skyldig risikerer han elleve år i fengsel.

22-åringen er mistenkt for et ran mot et casino på nyttårsaften, der en mann med pistol ranet til seg 500 euro (rundt 4800 kroner). I tillegg kom det frem i en høring at han knyttes av politiet til ran mot flere dagligvarebutikker og tippekommisjonærer.

Skulle finne roen

M'Haidat ble hentet til Roma fra Brescia for tre millioner euro (ca. 29 millioner kroner) i 2016 og var utvilsomt et stort fotballtalent, men det har vært mye trøbbel langs veien.

Det var derfor italienerne ville sende marokkaner-nederlenderen på lån til Westerlo, en klubb der han også var innom i ungdomsårene.

– Romas folk kontaktet oss i sommer. De så noe i ham, men han måtte spille for å bli bedre. Og særlig håpet de at han ville slå seg til ro i et kjent miljø, sier Van Hove.

– Selvfølgelig var vi interessert, fordi den gutten kan virkelig spille fotball.

Westerlo var en av sju klubber nederlandsk-fødte M'Haidat var innom i ungdomskarrieren sin. Han startet i hjembyen Enschedes Twente, men ble sendt på dør som 12-åring. Også det av disiplinære årsaker.

– Jeg innrømmer det. Jeg var ikke en enkel gutt. Jeg var irriterende, upassende og gjorde feil. Men kom igjen, jeg var tolv! Hvilken gutt i den alderen gjør ikke feil?, sa M'Haidat i et intervju med avisen Tubantia i mars 2016.

Mange klubbytter

Da var han på høyden av karrieren etter en omflakkende tilværelse.

Etter Twente gikk turen til Belgia og Turnhout, der faren jobbet, før Westerlo, Genk, OH Leuven, Crystal Palace (!) og Anderlecht.

I 2014 gikk han til Brescia i Serie B, og slo gjennom for alvor. Han spilte 41 kamper for klubben, før Roma kom med nesten 30 millioner kroner og lokket ham til hovedstaden i 2016.

Bare noen måneder senere fikk han landslagsdebuten for Marokko i en 4-0-seier over Canada.

Han har aldri spilt en kamp for Roma, men tilbragt tiden på utlån hos Ascoli, Vicenza, Olhanense og altså Westerlo. Han fant ikke fotfestet nærmere hjemme – det ble bare med tre kamper.

– Hadde ikke sett dette komme

Men det sportslige er en ting, den personlige nedturen er verre.

– Jeg hadde ikke sett dette komme. Ismail har hatt sine problemer, men som menneske var det ingenting å klage på. Han var alltid høflig og gjorde aldri ting som var ille, sier ex-Twente-spiller René Sterken, som har fått æren for å oppdage M'Haidats fotballtalent, til Heet Laatste Nieuws.

– Karrieren hans var vanskelig med mange klubbytter, men han hadde orden på livet sitt. Han hadde en kjæreste lenge, og en sønn med henne. Han hadde også en god kontrakt med fotballklubber. Nå forstår jeg hvorfor han ikke har svart på anropene mine de siste månedene.