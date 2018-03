3Arbeiderpartiets stortingsgruppe tok overraskende i ettermiddag ikke stilling til EUs energiunion.

Tidligere idag ga partiets landsstyre betinget grønt lys for å gå videre med EUs energi-samarbeid.

Saken er svært omstridt i Ap og over 100 av partiets ordførere har bedt Ap si nei til ACER og videre samarbeid i energiunionen, av frykt for å miste nasjonal kontroll over energiressursene.

LO vedtok mandag at de er imot ACER, melder Fri Fagbevegelse. Også deler av Arbeiderpartiet kjemper mot avtalen, ifølge Aftenposten.

Motstanderne av en ACER-avtale mener Norge gir fra seg råderett over deler av norsk kraftindustri. De frykter at resultatet blir høyere strømpriser.

Ap-leder Jonas Gahr Støre bekrefter til TV 2 at vedtaket er utsatt.

– Det er fylkesårsmøter i Arbeiderpartiet til helgen som skal debattere saken, så denne kommer vi å ta stilling til trolig til uken, sier Støre.

Saken oppdateres