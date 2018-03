Fredag morgen forrige uke la justisminister Sylvi Listhaug ut et Facebook-innlegg som har vært mye omdiskutert.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», var teksten Listhaug publiserte over et bilde av fremmedkrigere i Somalia.

Onsdag valgte Listhaug å slette innlegget, men kun fordi det viste seg at hun ikke hadde rettighetene til å bruke bildet som hørte til Facebook-posten.

Ifølge Dagens Næringsliv har statsminister Erna Solberg flere ganger bedt Listhaug om å slette det kontroversielle Facebook-innlegget.

Avstemning i Stortingets kommunalkomité

Den første gangen justisministeren fikk beskjed fra sin sjef om at Facebook-posten med fordel burde vært slettet, var på lørdag. Da ba hun også Listhaug beklage innlegget, noe Listhaug ikke gikk med på.

Ifølge DN mente Solberg at Listhaug gikk langt over streken for hva en statsråd kan tillate seg i en politisk debatt, ved å publisere det nevnte innlegget.

Justisministerens publisering på Facebook fredag morgen kom i etterkant av en avstemning i Stortingets kommunalkomité, hvor Frp og Høyre ville gjøre det mulig å frata personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet statsborgerskapet uten å gå via domstolene.

Det ville ikke resten av Stortinget, som mente at det må være opp til domstolene å behandle denne typen spørsmål.

Beklager på vegne av regjeringen

Flere har reagert sterkt på Listhaugs Facebook-post. Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte Facebook-posten grov, og under tirsdagens tale på partiets landsstyremøte tok han et nådeløst oppgjør.

– En justisminister som bevisst, kalkulert nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli. Og en kunnskapsminister som tror 22. juli er et spill – et kort – et hvilket som helst «argument», og en feig statsminister, sa partilederen i sin tale.

Venstre-leder Trine Skei Grande, som sitter i samme regjering som Listhaug, har betegnet Listhaugs kritikk av Arbeiderpartiet som helt urimelig.

– Alle partier er for å bekjempe terror, men det må skje på rettsstatens premisser. Venstre er i likhet med et stort flertall på Stortinget uenig med forslaget fra den forrige regjeringen om å frata folk statsborgerskap uten domstolskontroll. Jeg har forståelse for at Listhaug er skuffet over å ikke få støtte for forslaget sitt, men kritikken hun retter mot Ap er totalt urimelig, uttalte Grande.

Statsminister Erna Solberg sa følgende til TV 2 tirsdag ettermiddag:

– Jeg har sagt, og gjentar, at Listhaugs Facebook-status var over grensen for hva som er akseptabelt, i forhold til politisk debatt, og et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet.

Onsdag sier Solberg til Aftenposten at hun forstår at uttalelser fra statsråder i Regjeringen har vært sårende for mange.

– Jeg vil derfor si unnskyld på vegne av Regjeringen til de som vi har såret, sier statsministeren til avisen.

Fremmer mistillitsforslag

Rødt-leder Bjørnar Moxnes annonserte onsdag ettermiddag at partiet vil fremme mistillitsforslag mot justisminister Listhaug.

– Vi vil fremme dette mistillitsforslaget så snart som mulig. Det vil overraske meg dersom flertallet på Stortinget har tillit til justisministeren, særlig i lys av de skarpe reaksjonene som Facebook-posten hennes har skapt, sier Moxnes til NTB.

Mistillitsforslaget gjør at både Arbeiderpartiet og KrF blir tvunget til å ta formell stilling til om de har tillit til Listhaug som justisminister eller ikke.

– Støre har sagt at hun nører oppunder hatet fra 22. juli og Hareide har sagt at hun må beklage og slette Facebook-posten, påpeker Moxnes, og fortsetter:

– Reaksjonene har vært sterke fra mange hold, og det synliggjør at Listhaug ikke fortjener Stortingets tillit.

Støre: – Hvem styrer hvem?

Ap-leder Støre mener det er god grunn til å spørre om statsminister Erna Solberg (H) har kontroll på sin egen justisminister.

– Hvis det er riktig at vi har en justisminister som legger denne type utspill på Facebook og deretter nekter å slette innlegget til tross for at statsministeren ber henne gjøre det, har vi en privatpraktiserende justisminister som statsministeren ikke har kontroll på, sier Støre til NTB.

Han sier saken nå handler mer om Erna Solberg enn om Sylvi Listhaug.

– Er det justisministeren som styrer statsministeren, eller er det omvendt? Det er et spørsmål vi trenger å få svar på, sier Støre.