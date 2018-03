Matkontrollen har sjekket hva som egentlig befinner seg i en rekke fiskeprodukter man får kjøpt i norske dagligvarebutikker. Det er flere produkter som framstår som helnorske, enten på grunn av navn eller billedbruk på emballasjen, men nok en gang viser det seg at man ikke skal ta alt for god fisk.

Rorbuer og Nord-Norge

Ett av produktene er Toro fiskegrateng. På emballasjen er det bilde av høye fjell og røde rorbuer. Leser man ingredienslista står det at produktet inneholder «hvit fisk», men det er ikke spesifisert hva slags fisk det er snakk om.

Matkontrollen har snakket med produsenten Orkla. De forteller at fisken i produktet er Stillehavsfisken Alaska pollock. Dag Olav Stokken er kommunikasjonsdirektør i Orkla foods Norge. Han sier at det er innenfor reglene for merking av produktet.

Toro fiskegrateng har bilder av nordnorsk natur, selv om fisken er fra et helt annet sted. Foto: Matkontrollen/TV 2

– Samtidig syns jeg det er litt dårlig av oss når det gjelder å være transparente og åpne overfor forbrukeren, så det har vi lyst til å endre på, sier han.

Nordnorsk oppskrift med færøysk fisk

Sjøfrisk AS produserer blant annet Nordnorsk fiskepudding og Fiskekaker med nordnorsk oppskrift. Bak på pakken kan man lese at de inneholder hvitlaks, men hvor den er fanget er ikke spesifisert. De vil ikke stille til intervju, men sier at vi skal publisere hele teksten som følger.

«Teksten på produktene våre henviser til at oppskriften er nordnorsk. Produktene tilvirkes i Bodø. Deler av fisken som brukes i oppskriften er landet og bearbeidet på Færøyene, men fanget i Norskehavet og Atlanterhavet rundt Færøyene og Norskekysten.»

Fiskeinnholdet i disse fiskekakene er blant annet fra fra Færøyene. Foto: Matkontrollen/TV 2

God gammeldags fra Alaska

Findus sine fiskegratenger God gammeldags fiskegrateng med smårettbacon og Kystens fiskegrateng inneholder hverken god gammeldags norsk fisk, ei heller fisk fra norskekysten. Fiskeinnholdet i disse to produktene er Alaska pollock.

Mona Wike i Findus sier at de med begrepet «God Gammeldags” referer til selve oppskriften på fiskegratengen, som er basert på en tradisjonell måte å lage fiskegrateng.

– «Kystens» mener vi er et naturlig navn på et fiskeprodukt som fiskegrateng, skriver hun i en e-post til Matkontrollen.

Findus fiskegrateng med bacon inneholder fiskeslaget Alaska pollock Foto: Matkontrollen/TV 2

Dagens fangst

Kvalitetsmat AS produserer fiskekakene med navnet «Dagens fangst - feskkak». Fiskeinnholdet i produktet er blant annet fra Island og Færøyene. Dette er det eneste produktet som opplyser om fiskens opprinnelse på emballasjen.

De skriver i en e-post til Matkontrollen at de er uenige i at produktet framstilles som helnorsk.

– Innhold, fordeling og opprinnelse av de ulike fiskeslagene vi benytter kommer tydelig frem av emballasjen på produktet, skriver de.