– Vi vil fremme dette mistillitsforslaget så snart som mulig. Det vil overraske meg dersom flertallet på Stortinget har tillit til justisministeren, særlig i lys av de skarpe reaksjonene som Facebook-posten hennes har skapt, sier Moxnes til NTB.



Mistillitsforslaget gjør at både Arbeiderpartiet og KrF blir tvunget til å ta formell stilling til om de har tillit til Listhaug som justisminister eller ikke.



– Støre har sagt at hun nører oppunder hatet fra 22. juli og Hareide har sagt at hun må beklage og slette Facebook-posten, påpeker Moxnes, og fortsetter:



– Reaksjonene har vært sterke fra mange hold, og det synliggjør at Listhaug ikke fortjener Stortingets tillit.

Ingen beslutning fra Ap

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ble spurt om partiet vil støtte eller selv fremme et mistillitsforslag mot Listhaug, svarte han følgende:

– På et mellommenneskelig nivå vil de fleste si at de ikke har tillit til denne personens meninger, men Ap har ikke tatt en beslutning om å reise mistillitsforslag. Inntil videre er det en avklaring fra Erna Solberg vi ber om.

I en tale til Arbeiderpartiets landsstyre samme dag, sa Støre at Norge i tiden etter 22. juli-terroren sto sammen om å ta vare på dem som ble rammet, og om å bekjempe terrorhandlinger og «hatet som drapene på våre ungdommer sprang ut av».

– I dag har vi en regjering som rokker ved dette, hevdet Ap-lederen.

Slettet innlegget

Onsdag slettet Listhaug det mye omtalte Facebook-innlegget hvor hun blant annet skrev at «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Det skjedde etter at NTB Scanpix på vegne av det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press ba justisministeren om å fjerne bildet fra sosiale medier, på grunn av begrensninger byrået har satt for salg av bilder til politiske aktører.

– Jeg har nå slettet innlegget og bildet som ble lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge, har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre, skriver Listhaug som en forklaring på at innlegget er slettet.

Facebook-innlegget som gjorde at Listhaug fikk kraftig kritikk fra flere hold ble publisert av justisministeren fredag morgen. Det skjedde i etterkant av en avstemning i Stortingets kommunalkomité, hvor Frp og Høyre ville gjøre det mulig å frata personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet statsborgerskapet uten å gå via domstolene.

Det ville ikke resten av Stortinget, som mente at det må være opp til domstolene å behandle denne typen spørsmål.

La ut ny Facebook-post

Etter voteringen i Stortingets kommunalkomité, valgte Listhaug altså å dele et bilde på Facebook og rette skytsen mot Arbeiderpartiet.

«Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt. Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre», skrev Listhaug, i tillegg til å publisere et bilde hvor det stod at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og flere partier har krevd en unnskyldning fra justisministeren. Tirsdag kveld snakket Listhaug for første gang om Facebook-innlegget: «Min tanke med facebookinnlegget var kun å diskutere forslaget som gir oss mulighet til å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere på en rask og effektiv måte», skrev Listhaug i et nytt Facebook-innlegg.

«Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på», fortsatte justisministeren.

