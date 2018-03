Det var under søndagens Premier League-oppgjør mellom Bournemouth og Tottenham at situasjonen oppstod.

Spurs stjernespiss Harry Kane ble liggende etter et sammenstøt med hjemmelagets keeper Asmir Begovic.

Engelskmannen måtte av med det som så ut til å være en skadet ankel.

Nå har klubben selv gått ut og bekreftet at 24-åringen ikke blir å se på banen med det første. Med det Spurs beskriver som et «skadet leddbånd» kan det være et skadeavbrekk på mellom fire til seks uker.

– Han skadet høyreankelen to ganger forrige sesong, og her skjer det igjen. Det er selvfølgelig trist. Han mistet i alt 15 kamper på grunn av en sånn overtråkk. Elleve pluss fire kamper. Mister han elleve nå, er sesongen over, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller etter bildene av en skadet Kane.

London-klubben forventer derimot å ha Kane tilbake i trening etter en måneds tid. Skaden gir Liverpools Mohamed Salah en soleklar fordel i kampen om toppscorertittelen, hvor Kane og Salah ligger likt med 24 ligamål hver.

– Positivt for England

Engelskmannen vil trolig også gå glipp av storoppgjørene mot både Chelsea og Manchester City, som kan bli helt avgjørende i kampen om en Champions League-plass.

– Kane er en av ligaens viktigste enkeltspillere for sitt lag. Stort tap for Spurs, og den de minst vil miste i innspurten. Likevel verdt å nevne at de vant mye da han var ute med skade i fjor. Da tok andre ekstra ansvar, først og fremst Son, sier TV 2s Premier League-ekspert etter beskjeden om Kane.

Den tidligere forsvarskjempen mener også at skaden kan bety gode nyheter for England:

– Et annet element her er at hele fotball-England holdt pusten før VM, men det bør jo bra. 4-6 ukers kan, for England, være positivt. Kane får hvilt, og kan være i toppform når VM sparkes i gang.