Et av de faste innslagene på Stian Blipp Show er å ta med en kjendis ned i en dykker-trykktank der man får «promille» på grunn av lufttrykket.

Denne uken er det kjendisstylisten Erlend Elias Bragstad (35) sin tur, og han kommer blant annet med flere Farmen-avsløringer under intervjuet med programlederen Stian Blipp.

Kritiserer deltagerne

Det var en noe nervøs Erlend Elias som skulle være med ned i dykkertanken, og han kviet seg først for å gå ned.

Men nede på 50 meters dyp, ble Erlend Elias varm i trøya.

Stylisten var tidligere i år å se på Farmen kjendis, der han fort ble en kontroversiell figur. Til slutt trakk han seg fra hele realitykonkurransen på Finnsvika gård.

– Det som er morsomt med Farmen det er at alle som var med, kom til meg og sa: «slutt å syte». Men etter at de ble sendt ut selv, kommer de til meg og sier at de er klippet feil. Da tenker jeg «hvor var du da jeg ble stemt ut, ditt jævla rævhull», sier Erlend Elias til Stian Blipp i trykktanken.

DYPDYKK: Stian Blipp og Erlend Elias utenfor dykkertanken på Fagerstrand dykkerskole. Foto: Pål Fredrik Pedersen/ TV 2

Negative overskrifter

Avslutningen på Farmen kjendis-oppholdet ble ikke helt slik som 35-åringen hadde håpet, og det ble et tungt farvel med mange negative overskrifter.

– Hvis folk har lyst til å tro på alt som står i media, så får de bare tro på det, og det er det jo mange som gjør. Det viktigste for meg er at mine nærmeste venner og familie vet hva som er sant, og ikke minst meg selv. Den dagen jeg mister meg selv oppi alt det her skal jeg ta en pause, men sånn som livet er nå så har jeg bena trygt plantet på jorda, avslutter Erlend Elias.

