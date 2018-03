Statsminister Theresa May la onsdag fram i Underhuset en bredt anlagt pakke med tiltak som svar på det den britiske regjering betegner som et statlig utført drapsforsøk på den tidligere spionen Sergej Skripal.

– Jeg beklager at president Putin har valgt å handle på denne måten, sa May i Underhuset.

En invitasjon til den russiske utenriksminister Sergej Lavrov blir trukket tilbake, og verken den britiske kongefamilien eller britiske ministre vil besøke Russland under fotball-VM.

May sa at Russlands handlinger utgjør «ulovlig maktbruk». De 23 russerne skal ifølge May ha jobbet som etterretningsagenter under diplomatisk dekke, melder BBC.

Den britiske utvisningen av russiske diplomater er den mest omfattende på 30 år.

Diplomatene får én uke på seg til å forlate landet. Den største utvisningen fant sted i 1971, da 105 russiske diplomater og annet personell ble erklært uønsket.

Britisk UD har innkalt ambassadør Aleksander Jakovenko for å orientere ham om utvisningene. Reaksjonene ble formelt utløst av at Russland ignorerte det britiske ultimatum om å framskaffe opplysninger om angrepet med nervegift innen midnatt natt til onsdag.

– Det er ingen annen konklusjon å trekke av dette enn at den russiske stat er skyldig i drapsforsøket på Skripal og hans datter, sa May i Underhuset.

Den russiske ambassaden i London fordømmer den britiske regjeringens beslutning og betegner den som en fiendtlig handling.

– Dette er en uakseptabel, urimelig og kortsynt handling. Alt ansvar for det forverrede forholdet mellom Russland og Storbritannia hviler på den britiske regjering, heter det i en uttalelse fra ambassaden.

Den russiske ambassadøren i Storbritannia ble tidligere onsdag innkalt til utenriksdepartementet i London. Ifølge Sky News skal han ha advart britene om at utvisninger vil utløse mottiltak. Han skal ha sagt at regjeringen i Moskva ser på utvisninger som en provokasjon.

Statsminister Theresa May i Underhuset onsdag. Foto: NTB scanpix

Hastemøte

Samtidig ber den britiske regjering om et hastemøte i Sikkerhetsrådet om saken. Det skal holdes klokken 20 onsdag norsk tid. NATO ber Russland innstendig om å svare fyllestgjørende på spørsmålene som britene har etter angrepet med nervegift.

Russiske myndigheter avviser imidlertid beskyldningene om at Russland står bak angrepet med nervegift i Salisbury i Storbritannia og ber om en prøve av stoffet. Det har de foreløpig ikke fått.

På en pressekonferanse i Moskva onsdag betegnet Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov påstanden som grunnløs. Han sa at den russiske regjering ikke vil forholde seg til fristen som den britiske regjering hadde satt for å få en redegjørelse om angrepet fra russisk side.

Fristen gikk ut noen timer før Peskov uttalte seg. Statsminister Theresa May har sagt at det «høyst sannsynlig» er Russland som står bak angrepet med nervegift mot den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter Julie. Så langt har hun imidlertid ikke lagt fram dokumentasjon for anklagen.

Etterlyser bevis

– Vi forholder oss ikke til beskyldninger uten bevis eller verbale ultimatum. Vi håper at fornuften snart får råde, sa Peskov.

EU-president Donald Tusk sluttet seg onsdag til dem som peker mot Russland. Han fant det også «mest sannsynlig» at det er russiske myndigheter som står bak forgiftningen av Skripal og hans datter. Men heller ikke Tusk kunne vise til noe som lignet bevis i saken.

– Jeg uttrykker min fulle støtte til statsminister Theresa May, som er stilt overfor et brutalt angrep, som mest sannsynlig er inspirert av Moskva, skriver Tusk i en twittermelding underveis til Helsingfors.

Tusk opplyser videre at han ville legge saken fram for EUs stats- og regjeringssjefer som møtes i Brussel til uken.

Nervegiften novitsjok ble utviklet mot slutten av den kalde krigen, da Sovjetunionen ville ha et kjemisk våpen som ikke kunne oppdages av NATOs varslingsutstyr. Ifølge FFI-forsker Pål Aas ved Forsvarets forskningsinstitutt er attentatet i Salisbury første gang i historien at stoffet er brukt.

– Dødelig dose av slike stoffer er veldig lav. Vi snakker om en mengde stort som knappenålshode, sier Aas til TV 2.

(NTB/TV 2)