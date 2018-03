I mange år var Janne Formoe og Jan Fredrik Karlsen et av de mest omtalte kjendisparene i Norge.

De ble sammen i 2004 og fikk datteren Felicia året etter. De neste årene gikk de fra hverandre og ble sammen igjen flere ganger, men i 2013 var det stopp – etter ni år med forsøk på å få det til.

– Det ble en sånn tabloid, flau greie. Det ble så surrete. Men det handlet bare om å få til kjærligheten, sier Formoe i søndagens «En kveld hos Kloppen».

– Sorgen bodde i meg

Frykten for å ikke få det til tror skuespilleren sitter i fra barndommen av. Da skilte nemlig foreldrene hennes seg.

– Den sorgen bodde nok i meg et sted. Da jeg selv skulle bli mamma og få barn, ble jeg veldig opptatt av at jeg ville være en familie, forteller hun.

Å være midt oppi et brudd alle fikk med seg, gjorde inntrykk. Jan Fredrik Karlsen var blitt rikskjendis etter tilværelsen som Idol-dommer, mens hun var i ferd med å plassere seg for alvor på kartet over landets mest kjente skuespillere.

– Det var kjempetøft. Jeg syntes det var helt forferdelig skamfullt. Jeg kunne begynne å grine når som helst og hvor som helst. Jeg var så i smerte over alt som hadde gått i grus, innrømmer hun åpenhjertig i TV-programmet.

– Man vil så gjerne, så da tar man gjerne en runde til, fortsetter hun.

Vitset om det selv

I den perioden tenkte hun mye på hva andre tenkte om henne.

– Da er det typisk meg å bli sånn gøyal om det. At jeg vitser om det selv, slik at ikke andre skal tenke det. Men så går man jo hjem og griner og er lei seg, avslører skuespilleren.

Ønsket om å klare det var sterkt.

– Man vil jo få det til, men samtidig blir man litt blind på det og klarer ikke å se hele bildet. Man kjemper for noe som kanskje er dødt allerede.

Og nå som hun har fått det på avstand er hun stolt over at hun ga kjærligheten et par ekstra sjanser.

– Jeg skammer meg ikke lenger. Jeg kjenner at jeg står for at jeg tok de rundene. Ja, jeg er i grunnen litt stolt over det, smiler hun fornøyd.

Formoe er for tiden aktuell som dommer for «Norske talenter» på TV 2. Hun er også godt i gang med en ny sesong av «Neste sommer» på TVNorge.

«En kveld hos Kloppen» ser du på TV 2 søndag klokken 21.40.