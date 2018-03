En mannlig journalist i 30-årene er i lagmannretten frikjent for voldtekt av en kvinnelig kollega i 20-årene.

Mannen ble i fjor dømt til fire år og tre måneders fengsel i tingretten, og ble der dømt til å betale en erstatning på 150.000 kroner til kvinnen.

Han er nå frikjent på alle punkter av lagmannsretten, og slipper også å betale erstatning.

Nachpiel

Mannen, som jobber for et mediehus på Vestlandet, og kvinnen, var på en fest i desember 2016.

De dro ut på byen og så videre å nachpiel – selv om kvinnens venninne forsøkte å overtale henne til å reise hjem fordi hun var svært full.

Mannen jobbet på dette tidspunktet i et mediehus hvor den unge kvinnen var frilanser, og han mottok og redigerte enkelte ganger hennes stoff.

Beruset

I dommen går det fram at den unge kvinnen var svært beruset denne kvelden. Da hun skulle ta taxi hjem sammen med flere venner, falt hun og kastet opp i taxien.

Da følget kom fram til huset der festen skulle fortsette, ble hun raskt lagt i en seng med klærne på. Etter flere minutter gikk mannen inn til henne og la seg i samme seng.

De to hadde samleie denne natten, det har undersøkelser ved overgrepsmottaket avdekket. Kvinnen husker ikke dette.

Spørsmålet retten måtte ta stilling til var da om det var en voldtekt, eller om kvinnen ga samtykke.

Kvinnen selv har forklart at hun våknet opp i sengen morgenen etter, naken og med mannen ved siden av seg i sengen. Hun merket at noe hadde skjedd, og tok kontakt med legevakten.

Hun husker ingenting av det som skjedde fra de dro fra byen og til hun våknet opp naken i sengen.

– Frivillig

Mannen selv hevder at kvinnen frivillig hadde sex med ham. Han har forklart at kvinnen var våken da han kom inn igjen til henne, og at han oppfattet at hun ønsket å ha samleie med ham.

I lagrettens dom går det fram at det faktum at kvinnen ikke husker skaper usikkerhet rundt hva som har skjedd.

De mener hun var så beruset at hun nok var helt «utslått», men at det ikke kan bevises at hun var bevisstløs da samleiet fant sted. Det kan dermed ikke bevises at mannen hadde samleie med henne uten hennes samtykke.

TV 2 har vært i kontakt med mannen som nå er frikjent.

– Jeg er glad og lettet over at saken er ute av verden, sier han.

Kvinnens bistandsadvokat har ikke så langt ikke svart på TV 2s henvendelser onsdag.