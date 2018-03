Onsdag morgen la Sylvi Listhaug ut et innlegg på sin offentlige Facebook-profil. Der forteller justisministeren at hun nå har slettet bildet hun la ut på fredag.

«Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes til politiske ytringer. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre», skriver Listhaug.

Hun har vært i hardt vær etter at hun fredag la ut et bilde av terrorister der det sto at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Støre ble forbannet

Bakgrunnen er at Ap, sammen med fem andre partier på Stortinget, stemte mot et forslag fra Høyre og Frp om at Justisdepartementet skal få mandat til å frata mistenkte fremmedkrigere domstolsbehandling.

Det er bred enighet om at man skal kunne frata denne gruppen statsborgerskapet, men uenigheten dreier seg om det er byråkratiet eller domstolene som skal ta beslutningen.

Jonas Gahr Støre ble fly forbannet. Han mener det var sterkt upassende av Listhaug å komme med et slikt utspill samme dag som Utøya-filmen hadde premiere.

– Dette er veldig trist, og det forteller om en bitteliten justisminister. Da spør jeg meg om vi også har en bitteliten statsminister som lar dette passere, sa Støre til TV 2 lørdag.

Også Venstre og Krf reagerte kraftig på Listhaugs kommentar.

Ingen Erna-kritikk

Erna Solberg har ikke kritisert sin egen minister. Til TV 2 lørdag sa hun følgende:

– Jeg har sagt at den typen debatt er tøff. Den gjør Arbeiderpartiet mot oss, og den gjør Frp mot Arbeiderpartiet. Det får være en diskusjon mellom de to partiene.

Tirsdag gikk Sylvi Listhaug ut, igjen på Facebook, og modererte seg etter Facebook-posten. Hun skrev blant annet at:

«Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på».