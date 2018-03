Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei! Jeg leste testen av Audi Q7 e-tron på Broom, og tenkte jeg skulle lufte mine tanker om valg av ny bil.

I dag har jeg en XC60 2013-modell. Den runder snart 100.000 kilometer, så tiden er moden for å bytte den. Ladbar XC90 ble fort uaktuell da den mister 4x4-kraften med tomt batteri. Derfor er ladbare Audi Q7 nå favoritten.

I alle tester så virker den overlegen. Men så kommer jo den helt elektriske SUVen Audi e-tron mot slutten av året, med 2.500 personer på venteliste og trolig Q6 i størrelse.

Tesla er ikke så aktuell for min del. Da er det heller ingen reelle el-biler som dekker bil nummer èn for en familie på fire, med hund og mange turer til Norefjell.

Spørsmålet er om Q7 e-tron er et fornuftig valg nå, eller om jeg bør vente ett til to år når den helelektriske kommer på banen. Mvh Tormod.

Benny svarer:

Heisann! Dette er et godt spørsmål. Jeg kan røpe at det slett ikke bare er du som sitter og lurer på dette akkurat nå. For dagens bilmarked står midt oppe i en voldsom omstilling. Mange sliter med å finne ut hvilken bil de skal gå for – og det er mye usikkerhet knyttet annenhåndsverdi.

Nå begynner for eksempel Tesla å få konkurranse på el-SUV-markedet. Jaguar er først ute, og snart kommer både Audi og Mercedes på banen.

Spørsmålet ditt handler egentlig mye om å svare på to ting: Hvor raskt må du ha ny bil – og hvilke behov har du i hverdagen?

SUV-kuppet som ikke helt innfrir

Slipper rekkeviddeangst

Hvis du har tid til å vente ett år eller to, kan du naturligvis sette deg på liste for å kjøpe e-tron.

Men jeg vil også slå et slag for Q7 e-tron. Den er nemlig slett ikke noe dårlig alternativ. Du får en svært romslig bil, et av markedets beste 4x4-system, lavt forbruk på dieselmotoren (når batteriet er tomt) og en solid rekkevidde på ren strøm (56 km, offisiell rekkevidde).

Den fungerer ypperlig til særlig familieturene til Norefjell – og hvis du ikke bor så langt unna, kan turene i stor grad gjøres med svært lavt forbruk.

Har du mange småturer i hverdagen, kan du slippe unna med nesten null drivstoffutgifter på en Q7 e-tron. I tillegg får du friheten til å kunne kjøre langt når du har behov for det, uten å bekymre deg for rekkeviddeangst.

Q7 e-tron har forøvrig holdt seg godt i pris, og det tror jeg vil fortsette.

Opplevd kvalitet er klasseledende, og den har et av markedets beste infotainmentsystemer – inkludert Audis digitale instrumenter.

Les vår test av Audi Q7 e-tron her

Gunstig pris – men ...

Når det gjelder e-tron, tyder alt på at Audi vil spa på med masse ny teknikk og mye av det samme interiøret som i A8 og A7. Det betyr blant annet flotte og høyoppløselige skjermer.

Designet på prototypen vi fikk se i Genève virker ikke å være like utagerende som konseptbilen. Det er mye som tyder på at utseendet på produksjonsbilen derfor blir betydelig mer nedtonet enn mange hadde trodd.

Selv om de utvendige målene blir mindre enn Q7, kan den innvendige plassen bli minst like god. Mangelen på en hybrid drivlinje åpner opp for utradisjonelle løsninger og frigjør areal som kan brukes til større/flere bagasjerom.

Vi er også spente på hva prisen blir. Signalene vi har fått i dag, tyder jo på at den kan bli ganske gunstig. Men det er mye som gjenstår før vi vet nøyaktig pris – også "må" man jo ha en godt utstyr variant.

Til slutt et lite poeng som er verdt å vurdere: Du må jo ikke nødvendigvis kjøpe nybil. Det finnes allerede et ganske bra utvalg av brukt Q7. Her kan du spare en god del på å kjøpe en som er "nesten ny". Verdt å vurdere, i alle fall. Så blir ikke verditapet fullt så bratt.

