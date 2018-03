Skoda har de siste årene hatt stor suksess i Norge. Det til tross for at de mangler biltypene mange nordmenn har aller mest lyst på for tiden: Nemlig elektriske biler og ladbare hybrider.

Men det varer ikke mye lenger. Skoda har allerede vist oss den helelektriske konseptbilen Vision E. Det var også ventet at den skulle bli første elbil ut fra Skoda, men det blir den likevel ikke.

Først ut på elbilfronten fra Skoda er nemlig en elektrisk utgave av minstemann Citigo. Den er søstermodell av VW up! – en bil som allerede finnes i elektrisk utgave. Dermed får Skoda en aldri så liten snarvei til den elektriske starten. Det er også stor sannsynlighet for at dette blir en av de billigste elbilene du kan kjøpe.

VW up! har vært en suksess som elbil i flere år. Nå skal Skodas versjon, Citigo, også bli elektrisk.

Begynner å bli gammel

Navnet blir etter alt å dømme Citigo E og bilen skal ifølge Skoda få rekkevidde på 300 kilometer. Da etter den såkalte NEDC-normen, som til nå har vært gjengs rekkeviddemåling for elbilene.

Det betyr også at den nesten dobler rekkevidden i forhold til e-up, her er det offisielle tallet på 160 kilometer.

Nå hører det med til saken at e-up begynner å få mange år på baken. Her er det på tide med en oppgradering. Men om det bare er snakk om lengre rekkevidde eller om det blir større endringer på resten av bilen, er foreløpig ikke kjent.

Slik ser det ut inne i Citigo, det er ikke akkurat vanskelig å se at dette er en billig bil.

500 kilometer

Det blir nå spekulert i at up!, Citigo og Seat-slektningen Mii kanskje går over til å kun ha elektriske drivlinjer fra rundt 2020 av. De blir da definert som bybilene innen VW-konsernets store elektriske satsning.

Men Vision E er altså heller ikke langt unna. Med en lengde på 4,68 meter blir den en klar storebror til Citigo. Bilen får en samlet effekt på 306 hk, og er utstyrt med to elektriske motorer. Kraftige litium-ion batterier, sammen med regenerering av bremseenergi, gjør at bilen har en rekkevidde på inntil 500 kilometer. Vision E er også forberedt for induktiv lading.

Vision E er første "nye" elbil ut fra Skoda. Den blir langt fra den siste.

Ladbar hybrid

Skoda har som mål å utvikle fem helelektriske modeller i forskjellige klasser, basert på VWs nye elektriske plattform.

Alle modellene forventes å være på markedet innen 2025. I tillegg planlegges også ladbare hybridmodeller, hvor storbilen Superb blir først ut på markedet i 2019. Den kan bli en svært attraktiv modell i det norske markedet, hvor Superb allerede i dag tilbyr en svært attraktiv kombinasjon av mye plass til hyggelig pris.

